وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، أثار غضبًا في العالم الإسلامي وإدانات.