أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتجدد القتال، الذي اندلع منتصف إبريل/نيسان الماضي في العاصمة الخرطوم وأقاليم أخرى، اليوم الأربعاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
نقلت قناة الجزيرة مباشر موقعها على الإنترنت إلى نطاق جديد، هو www.aljazeeramubasher.net، بدءًا من صباح اليوم الأربعاء.
أكد مسؤول روسي رفيع أن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تُقرّب الحرب العالمية الثالثة، وذلك تعليقًا على قمة الحلف، حيث تعهدت دول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف.
“لا مساعدات للنازحين السوريين في ريفي إدلب وحلب”، هذا ما أسفرت عنه الجلسة الأولى في مجلس الأمن الدولي، بعد انتهاء عبور المساعدات الأممية لأكثر من 4.5 ملايين نازح.
رصدت كاميرا الجزيرة مباشر إغلاق أغلب المحال التجارية في سوق مدينة تعز اليمنية، اليوم الأربعاء، استجابة لدعوات التجار للإضراب بسبب انهيار سعر العملة.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، إن مخيم جنين شمالي الضفة الغربية “أيقونة النضال والصمود والتحدي”.
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، أثار غضبًا في العالم الإسلامي وإدانات.