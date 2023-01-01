تطبق هذه الشروط والأحكام حالما استخدمت موقع ويب (“موقع”) أو تطبيق هاتف جوال أو تلفاز متصل أو أي خدمة أخرى (يشار إلى كل منها بلفظ “الخدمة”) تملكها وتديرها شبكة الجزيرة الإعلامية (“الجزيرة”). يرجى قراءة الشروط والأحكام الواردة أدناه بإمعانٍ شديد نظرًا لأنها تحكم وتضبط استخدام هذه الخدمة وأي منتجات وخدمات متوفرة على هذه الخدمة أو مقدمة من خلالها، باستثناء الحالات التي تخضع فيها هذه المنتجات أو الخدمات لشروط أكثر تحديدًا. وفي هذه الشروط والأحكام، ستعتبر الإشارات إلى “الخدمة” على أنها تشمل جميع تلك المنتجات والخدمات، ما لم ينص على خلاف ذلك.

1. التزامات المستخدم

إن استخدام هذه الخدمة أو مشاهدتها أو زيارتها أو الجمع بين كل ذلك معًا سيكون بمثابة الإقرار والموافقة من طرفك على هذه الشروط والأحكام وأي شروط وأحكام أخرى قد تحددها الجزيرة عبر هذه الخدمة من وقت لآخر. علاوة على ذلك، فإن دخولك على هذه الخدمة أو مشاهدتها أو استخدامها أو المشاركة فيها أو تنزيل مواد منها يشير إلى موافقتك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. وتحتفظ الجزيرة بالحق في تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت بنشر التغييرات عبر الإنترنت؛ وتقع على عاتقك مسؤولية الرجوع إلى هذه الشروط والأحكام والامتثال لها عند الوصول إلى الخدمة. ونوصي بطباعة نسخة من هذه الشروط والأحكام للرجوع إليها في المستقبل. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط والأحكام، فيرجى التوقف فورًا عن استخدام هذه الخدمة وأي منتجات أو خدمات مرتبطة بها تحكمها هذه الشروط والأحكام.

وبصرف النظر عن أي حكم آخر من هذه الشروط والأحكام، ففي حالة وجود أي تعارض بين هذه الشروط والأحكام وبين أي قواعد أو شروط محددة تنطبق على منتجات أو خدمات معينة، فإن الأخيرة هي التي ترجح وتسري فيما يتعلق بتلك المنتجات أو الخدمات.

2. شروط الاستخدام

لا يُسمح باستخدام هذه الخدمة إلا لأغراض قانونية وبصورة لا تُخل بأي قانون معمول به ولا تنتهك حقوق أي طرف ثالث أو تقيد استخدامه لهذه الخدمة وتمتعه بها بشكل قانوني. وتشمل هذه القيود، على سبيل المثال لا الحصر، التحرش والتشهير والمحتوى الفاحش أو المسيء والألفاظ البذيئة الموجهة لأطراف ثالثة وأي سلوك آخر قد يعتبر غير لائق وفقًا لتقدير الجزيرة الحصري والمطلق.

هذه الخدمة مخصصة للجمهور العام وليست موجهة للأطفال تحديدًا. وبموجب ذلك، فإنك تضمن ما ينطبق عليك مما يلي: (1) أن عمرك 18 عاما أو أكثر؛ أو (2) أنك تجاوزت الحد الأدنى للسن المحدد لاستخدام الخدمة (إذا كنت أقل من 18 عامًا)؛ أو (3) تمتلك جميع الموافقات المطلوبة بما في ذلك موافقة الوصي القانوني أو موافقة الوالدين لاستخدام هذه الخدمة.

يجوز للجزيرة، وفقًا لتقديرها الحصري والمطلق، التنازل عن بعض أو كل حقوقها و / أو التزاماتها المنصوص عليها بموجب هذه الشروط والأحكام لأي طرف. وإذا حدث ذلك، ستتخذ الجزيرة خطوات معقولة من أجل: (أ) تحديث هذه الشروط والأحكام لتقديم إشعار بهذه التغييرات، و(ب) ضمان ألا يؤثر هذا التنازل سلبًا على حقوقك القانونية.

3. محتوى المستخدم

قد تسمح عناصر هذه الخدمة بنقل معلومات المستخدم أو أي بيانات أخرى أو نشرها على الخدمة (يشار إليها فيما يلي بعبارة “مواد المستخدم”)، والتي تشمل المعلومات الشخصية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمواد الصوتية والتعليقات والتوصيات وصور الملف الشخصي وتفاصيل السيرة الذاتية والألعاب والألغاز والاختبارات وسجل العرض / الاستخدام والإحصاءات والنصوص المكتوبة والمقالات والآراء أو أي شكل آخر من أشكال المواد. إذا قمت بتحميل أي مواد مستخدم، فإنك توافق على أنها تخضع للشروط التالية:

3.1 من خلال توفير أي مواد مستخدم إلى هذه الخدمة، فإنك تمنح الجزيرة ترخيصًا على مستوى العالم أجمع غير قابل للإلغاء وغير حصري وخالي من حقوق الملكية وقابل للتحويل لاستخدام “مواد المستخدم” وإعادة إنتاجها وتوزيعها وتعديلها وتغييرها وإعداد أعمال مشتقة منها وعرضها وتنفيذها وحذفها بأكملها أو حذف أي جزء منها، وفقًا لتقديرها الحصري والمطلق وعلى أي منصة أو وسيلة إعلامية أيًا كانت. وتعتبر بموجبه متنازلًا عن أي وجميع الحقوق المعنوية، وأي حقوق مكافئة أو مماثلة، قد توجد أو تنطبق فيما يتعلق بأي من مواد المستخدم. ولا يجوز أن يكون هذا الترخيص والتنازل محدودين بفترة أو إقليم.

3.2 يجوز للجزيرة استخدام مواد المستخدم لأي غرض كان، بما يشمل – على سبيل المثال لا الحصر– النسخ أو البث أو النقل أو الإرسال أو التحرير أو التعديل أو القص أو إعادة الصياغة أو التطويع او الاقتباس أو النشر أو أي استخدام آخر وفقًا لتقدير الجزيرة الحصري والمطلق.

3.3 يجب عليك الالتزام في جميع الأوقات بكافة الإرشادات أو السياسات التي تصدرها الجزيرة من وقت لآخر، والتي تحكم تقديم أو استخدام أو التفاعل مع مواد المستخدم. ويقع على عاتقك وحدك المسؤولية عن مواد المستخدم الخاصة بك وأي مطالبات أو شكاوى أو ادعاءات بالتعدي أو الأضرار أو حقوق الطرف الثالث أو الإجراءات القانونية الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدام وتقديم مواد المستخدم الخاصة بك.

3.4 بتقديم أي مواد مستخدم، فإنك تؤكد وتقر وتضمن أن لديك الحق في توفير مواد المستخدم هذه، وأنك قد حصلت على جميع التصاريح والتراخيص والموافقات والحقوق والأذونات اللازمة لاستخدام مواد المستخدم الخاصة بك وتفويض الجزيرة في استخدامها.

3.5 تتعهد بأنك لن تقدم أو تفصح أو تكشف لهذه الخدمة أو عبرها عن أي مواد مستخدم، أو أي مواد أو معلومات أخرى، محمية بموجب أو تخضع لأي حقوق نشر أو أسرار تجارية أو حقوق ملكية لأي طرف ثالث، بما في ذلك حقوق الخصوصية والدعاية، ما لم يتم الحصول على جميع الحقوق والأذونات والتراخيص والتصاريح اللازمة من جميع مالكي الحقوق ذوي الصلة لتقديم مواد المستخدم والمواد و / أو المعلومات ومنح الترخيص المشار إليه هنا إلى الجزيرة.

3.6 تتعهد أيضًا بعدم تقديم أي مواد مستخدم أو مواد أو معلومات غير قانونية أو فاحشة أو تشهيرية أو ترقى لمرتبة السب والقذف أو فاضحة أو سياسية أو تهديدية أو إباحية أو تحريضية أو مفعمة بالبغض والكراهية أو مسيئة عنصريًا أو تعتبر جريمة جنائية أو تفضي إلى مسؤولية مدنية أو تشجع على اتخاذ إجراءات جنائية أو تنتهك القانون أو الثقافة أو الأعراف والقواعد والمعايير الأخلاقية المقبولة دوليًا.

3.7 تتمتع الجزيرة بالسلطة التقديرية الوحيدة والمطلقة فيما يتعلق باستخدام مواد المستخدم ونشرها وعرضها أو كل ذلك معًا، ولا تلتزم الجزيرة – تحت أي ظرف من الظروف – بنشر أي مواد مستخدم، سواء كليًا أو جزئيًا، أو عرضها أو تضمينها في هذه الخدمة أو أي منصة أو خدمة أخرى.

4. الخصوصية وحماية البيانات

لمعرفة البيانات الشخصية التي نجمعها ونستخدمها ونشاركها وكيف نستخدمها، يرجى زيارة إشعار الخصوصية الخاص بنا على إشعار خصوصية الجزيرة.

5. الوصول إلى الخدمة

لا تقدم الجزيرة أي تعهد بأن المواد الموجودة في هذه الخدمة مناسبة أو متاحة للاستخدام في مواقع أخرى خارج دولة قطر، ويحظر الدخول إليها من الأقاليم التي تَعتَبر محتوياتها غير قانونية. فإذا قمت بالدخول إلى هذه الخدمة من موقع خارج دولة قطر، فأنت المسؤول عن الامتثال لجميع القوانين المحلية، كما تتحمل المسؤولية عن دفع أي رسوم أو أي ضرائب تنطبق على دخولك إلى الخدمة أو استخدامها أو أي جزء منها. يتم تحديد أي رسوم مطبقة من قبل الجزيرة وفقًا لتقديرها الحصري والمطلق، وفقا للقانون المعمول به.

يجوز للجزيرة تعليق أو إنهاء أو سحب أو تقييد أو تعديل توافر أو عمل الخدمة كلها أو بعضها دون إشعار مسبق ولأي سبب كان أو بدون إبداء أسباب. وقد تشمل أسباب هذا التعليق أو الإنهاء أو السحب أو التقييد أو التعديل – على سبيل المثال لا الحصر – عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام، أو عدم الامتثال لأي سياسات أو إرشادات صادرة عن الجزيرة بخصوص استخدام أي خدمة، أو محاولة إجراء تغييرات غير مصرح بها على الخدمة، أو محاولة الوصول إلى الخدمة أو الحصول عليها كلها أو بعضها دون تلبية المتطلبات المعمول بها، أو محاولة التحايل على أي إجراءات أمنية مفروضة على أي خدمة، أو تقديم مواد مستخدم غير دقيقة أو غير مناسبة.

أنت المسؤول عن التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يصلون إلى الخدمة من خلال اتصال الإنترنت الخاص بك على دراية بهذه الشروط والأحكام وبجميع سياسات أو إرشادات الجزيرة الأخرى السارية فيما يتعلق باستخدامك للخدمة والامتثال لها.

إذا تم منحك بيانات اعتماد لتمكينك من الوصول إلى أي جزء من الخدمة، فيجب عليك التعامل مع بيانات الاعتماد تلك على أنها سرية وإبقائها آمنة. ويجب عليك عدم الإفصاح عن بيانات الاعتماد تلك لأي طرف ثالث. ويجوز للجزيرة تعطيل وصولك إلى أي من أجزاء الخدمة أو جميعها، و/أو إلغاء بيانات اعتمادك، في أي وقت ودون إشعار مسبق، إذا ظهر للجزيرة أنك لم تمتثل لالتزاماتك المحددة بموجب هذه الشروط والأحكام.

6. حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى

إن الأسماء والصور والشعارات المحددة لهوية الجزيرة أو أي من الشركات المرتبطة بها أو الأطراف الثالثة ومنتجاتها وخدماتها هي ملكية حصرية للجزيرة والشركات المرتبطة بها و / أو الأطراف الثالثة. ولا يجوز تفسير أي محتوى وارد في هذه الوثيقة على أنه يمنح – بأي وسيلة – أي ترخيص أو حق باستخدام أي حقوق نشر أو علامة تجارية أو حقوق ملكية فكرية أخرى (أو أي حقوق مكافئة أو مماثلة) لقناة الجزيرة أو الشركات المرتبطة بها أو أي طرف ثالث آخر.

إن جميع حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى (أو أي حقوق مكافئة أو مماثلة) في هذه الخدمة (بما في ذلك التصميم والترتيب والشكل والمظهر) وجميع المواد أو المحتويات المقدمة كجزء من الخدمة تظل في جميع الأوقات ملكًا لقناة الجزيرة أو جهات ترخيص الجزيرة. بالدخول إلى الخدمة، فإنك تقر بأنك تفعل ذلك لاستخدامك الشخصي غير التجاري فقط. ولا يجوز لك تفويض أي طرف ثالث أو تشجيعه أو السماح له أو مساعدته بأي شكل من الأشكال على نسخ أي مادة أو محتوى يمكن الوصول إليه على الخدمة أو من خلالها أو إعادة إنتاجه أو تنزيله أو نشره أو تخزينه أو توزيعه أو نقله أو بثه أو استغلاله تجاريًا أو تعديله بأي شكل من الأشكال، أو انتهاك أي حق من حقوق الملكية الفكرية (أو أي حقوق مكافئة أو مماثلة) في هذ المادة أو المحتوى دون إذن كتابي صريح مسبق من مسؤول مخول من الجزيرة.

ولا يجوز لك التفويض أو التشجيع أو السماح أو المساعدة في أي نسخ غير مصرح به أو التنقيب في النصوص أو البيانات أو تجريف الويب (استخلاص البيانات من صفحات الويب)، فيما يتعلق بالخدمة، بما في ذلك: (1) أي برنامج “عنكبوت” أو “مكشطة” أو “بوت” أو أي تقنية أو آلية أو عملية تلقائية أخرى من أجل الوصول إلى أو نسخ أو عرض أو تسجيل أي جزء من الخدمة أو أي معلومات أو محتويات أو مواد مستخدم يتم الوصول إليها عبر الخدمة؛ و (2) أي تقنية أو آلية أو عملية تلقائية من أجل تحليل أي جزء من الخدمة أو أي معلومات أو محتويات أو مواد مستخدم يتم الوصول إليها عبر الخدمة لغرض تحديد الاتجاهات أو العلاقات المتبادلة أو الأنماط.

7. مواد الطرف الثالث

الجزيرة غير مسؤولة عن توافر أو عن محتوى أي مواد أو مواقع أو تطبيقات أو روابط تابعة لجهة خارجية تصل إليها من خلال هذا الموقع. إذا قررت زيارة أي مواد أو مواقع ويب أو تطبيقات أو روابط تابعة لجهة خارجية يمكن الوصول إليها من الخدمة، فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية اتخاذ جميع التدابير الوقائية للحماية من العيوب أو الفيروسات أو العناصر المدمرة الأخرى التي قد توجد في المواد أو مواقع الويب أو التطبيقات أو الروابط التابعة لجهة خارجية. إن الجزيرة لا تصادق ولا تتحمل المسؤولية عن أي محتويات أو إعلانات أو منتجات أو خدمات أو معلومات موجودة أو متاحة من مواقع أو مواد أو تطبيقات أو روابط تابعة لجهات خارجية (بما في ذلك الدفع مقابل هذه المنتجات أو الخدمات وتسليمها). كما أن الجزيرة ليست مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة أو جريمة ناجمة عن أو تتعلق بأي محتويات أو إعلانات أو منتجات أو خدمات أو معلومات متوفرة على هذه المواقع أو المواد أو التطبيقات أو الروابط. وأي شروط أو أحكام أو ضمانات أو تعهدات أو إقرارات مرتبطة بهذه المعاملات تقتصر في إلزامها عليك أنت ومزود الخدمة ذي الصلة فقط.

إذا قمت بإنشاء روابط إلى هذه الخدمة، فيجب أن تكون هذه الروابط مباشرة إلى أي صفحة أو شاشة ذات محتوى كامل (وليس أي جزء من صفحة أو أي عنصر فردي من المحتوى) داخل هذه الخدمة وجميع خدمات الجزيرة الأخرى، ويجب ألا تكون “مجسدة” أو معروضة أو مقدمة داخل أي موقع ويب أو تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية. علاوة على ذلك، تتنصل الجزيرة من أي مسؤولية عن أي عواقب قانونية أو غيرها من العواقب (بما في ذلك انتهاك حقوق الطرف الثالث) فيما يتعلق بإنشاء أو استخدام أي روابط لهذه الخدمة.

وعليه، فإن الروابط إلى هذه الخدمة من مواقع أو تطبيقات أو خدمات تابعة لجهات خارجية لا تعني أن الجزيرة تعتمد أي مواقع أو تطبيقات أو خدمات تابعة لجهات خارجية أو تقرها أو تنتسب إليها أو ترتبط بها، ولا أنها مخولة قانونًا باستخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري أو شعار أو رمز حقوق نشر معروض في تلك المواقع أو التطبيقات أو الخدمات التابعة للجهات الخارجية أو يمكن الوصول إليها من خلالها، كما لا يعني أن أي موقع ويب أو تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية مصرح لها باستخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري أو شعار أو رمز حقوق نشر أو ملكية فكرية أخرى تخص الجزيرة أو أي من مرخصيها أو الشركات التابعة لها أو كياناتها أو الشركات التابعة لها.

8. إخلاء المسؤولية / إبراء الذمة

هذا إقرار منك بأن استخدامك لهذه الخدمة سيكون على مسؤوليتك وحدك. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، تخلي الجزيرة ومسؤولوها ومديروها ووكلاؤها مسؤوليتهم عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بالخدمة. ولا تتعهد الجزيرة أو تقر أو تضمن أن المحتوى المنشور على هذه الخدمة أو عبرها يتوافق مع المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية المقبولة، كما لا تضمن الجزيرة أن مواد المستخدم المنشورة على أو عبر هذه الخدمة لا تنتهك حقوق أي طرف ثالث. ولا تضمن الجزيرة أن الخدمة ستكون مناسبة أو متاحة على أي جهاز أو نظام تشغيل أو دقة شاشة أو اتجاه معين.

إن هذه الخدمة والمعلومات والأسماء والصور والشعارات والأيقونات المتعلقة بهذه الخدمة أو أي خدمات أخرى تقدمها أو تملكها أو تديرها الجزيرة و/ أو أي من الشركات والمنتجات والخدمات المرتبطة بها (أو المتعقلة بمنتجات وخدمات الطرف الثالث)، يتم توفيرها “كما هي” و”حسب التوفر” دون أي تعهد أو إقرار ودون أي ضمان من أي نوع، بما في ذلك – سبيل المثال لا الحصر – الضمانات الضمنية للجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك والتوافق والأمن والدقة.

وقد تحتوي المعلومات والمواد الأخرى المشمولة في هذه الخدمة على معلومات غير دقيقة وأخطاء مطبعية. ولا تضمن الجزيرة أن الوظائف الواردة في هذه الخدمة ستكون متاحة بلا انقطاع، أو أنها خالية من الأخطاء، أو أنه سيتم تصحيح العيوب، أو أن هذه الخدمة أو الخوادم أو موجات البث أو الشبكات أو الآليات الأخرى التي تتيحها خالية من الأعطال أو عدم التوافر أو الفيروسات أو المكونات الضارة. فضلاً عن ذلك، لا تضمن الجزيرة أو تتعهد بعمل أو موثوقية أو توافر أو دقة أو اكتمال أي خدمات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو معلومات أخرى معروضة أو موزعة من خلال الخدمة من وقت لآخر. وأنت تقر بأن أي اعتماد على أي بيان أو معلومات من هذا القبيل سيكون على مسؤوليتك وحدك. وتحتفظ الجزيرة بالحق، وفقًا لتقديرها الحصري والمطلق، في تصحيح أي أخطاء في أي جزء من الخدمة وإجراء تغييرات على الخدمة والمواد أو المنتجات أو البرامج أو الخدمات أو الأسعار الموضحة في الخدمة في أي وقت ودون إشعار مسبق.

وتحت أي ظرف، لا تتحمل الجزيرة و / أو أي طرف ثالث المسؤولية عن أي أضرار بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو أي أضرار تنشأ عن أو تتعلق بأي جزء من الخدمة أو أي استخدام للخدمة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأخطاء أو أوجه الإهمال، وفقدان الاستخدام أو فقدان البيانات أو الربح الفائت أو ضياع الفرص، سواء فيما يتعلق بأي مطالبة على أساس العقد أو الضرر أو الإهمال أو أي سبب آخر من أسباب إقامة الدعوى.

ويجوز للجزيرة إنهاء أو تغيير أو تعليق أو إيقاف أي جانب من جوانب هذه الخدمة، بما في ذلك إتاحة أي ميزات للخدمة، في أي وقت دون إشعار مسبق ودون أدنى مسؤولية.

9. التعويض

إنك توافق على تعويض الجزيرة وجميع موظفيها وشركاتها الفرعية والشركات التابعة لها والشركات المنتسبة لها عن أي وجميع المطالبات والأضرار والنفقات والتعويضات والتكاليف والالتزامات الناشئة بأي شكل من الأشكال عن وصولك لهذه الخدمة واستخدامها و / أو تقديم أي مواد مستخدم لهذه الخدمة.

وتقر بأنك قد تتعرض عند استخدام هذه الخدمة لمواد مستخدم واردة من مجموعة متنوعة من المصادر، بما يشمل المستخدمين الآخرين الذين يتصرفون بصفتهم أطرافًا ثالثة مستقلة، كما تقر بأنك قد تتعرض لمواد مستخدم قد تكون غير دقيقة أو مسيئة أو غير لائقة أو مرفوضة. وبموجب ذلك، تتنازل عن أي حقوق أو تعويضات أو سبل انتصاف قانونية أو عادلة تستحقها أو قد تستحقها ضد الجزيرة فيما يتعلق بأي من مواد المستخدم وأي معلومات أو مواد أخرى يتم الوصول إليها من خلال الخدمة.

10. القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة قطر وتفسر وفقًا لها. وتخضع النزاعات الناشئة فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام وأي استخدام للخدمة للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم القطرية. وأي سبب لإقامة الدعوى قد يكون لك فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام وأي استخدام لهذه الخدمة فيجب رفعه خلال سنة واحدة من نشوء هذه المطالبة أو مسوغ إقامة الدعوى.

إذا ما تقرر أن أي جزء من هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ بمقتضى قانون أي دولة أو بلد يفترض فيه أن تكون هذه الشروط والأحكام سارية المفعول، فعندئذ يعتبر هذا الجزء محذوفًا من هذا البند إلى الحد وضمن الولاية القضائية التي يكون فيها هذا الجزء من هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ؛ وستظل باقي الشروط والأحكام سارية وملزمة وقابلة للتنفيذ.

المصدر: الجزيرة