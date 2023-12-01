احصل على المساعدة

ما الفوائد التي تحصل عليها من إنشاء حساب الجزيرة؟

يعمل إنشاء حساب الجزيرة على تسهيل وتبسيط الوصول إلى الأخبار، مما يضمن تجربة مخصصة على جميع أجهزتك.

تتيح قائمة القراءة حفظ المقالات للرجوع إليها في المستقبل.

متابعة المؤلفين والمواضيع المفضلة يضمن الاطلاع الفوري على كل جديد فيها.

يقوم قسم “من أجلك” برعاية المقالات ومقاطع الفيديو المخصصة.

الإخطارات والتنبيهات تقدم الأخبار العاجلة والتحديثات في الوقت المناسب.

بشكل أساسي، يوفر حساب الجزيرة وصولا متنوعا للأخبار ويعزز التفاعل من خلال ميزات مخصصة، مما يسهل الوصول إلى المحتوى الأكثر صلة بطريقة مبسطة.

كيف يمكنني تغيير كلمة مرور حسابي؟

لتغيير كلمة مرور حساب الجزيرة، اتبع الخطوات التالية:

في قسم حسابي في صفحة حسابك، اختر تغيير كلمة المرور (تحت تسمية كلمة المرور).

أدخل كلمة المرور الحالية، وهي كلمة مرور جديدة وفريدة ولا تقل عن 8 أحرف من كلمات المرور المستخدمة سابقا على الجزيرة، ثم قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة.



انقر على تغيير كلمة المرور لتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استخدام كلمة المرور الجديدة لتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بالجزيرة.

كيف يمكنني إعادة تعيين كلمة مرور حسابي وأنا أحاول تسجيل الدخول؟

لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، زر صفحة تسجيل دخول الجزيرة، واتبع الخطوات التالية:

أدخل عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك الخاص بالجزيرة.

اختر متابعة.

ثم اختر نسيت كلمة المرور.

أنظر الوارد في صندوق بريدك الإلكتروني الخاص لإعادة تعيين كلمة المرور. ملاحظة: إذا لم تجد، بعد دقيقة واحدة، رسالة البريد الإلكتروني لإعادة التعيين، أنظر مجلدات البريد غير المرغوب فيه/ المزعج.

انقر على زر إعادة تعيين كلمة المرور في البريد الإلكتروني. ملاحظة: إذا لم تكن قادرا على النقر على زر إعادة تعيين كلمة المرور، يمكنك نسخ ولصق عنوان “يو آر إل” الموجود تحت الزر لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.



أدخل كلمة مرور جديدة لا يقل طولها عن 8 أحرف.

اختر إعادة تعيين كلمة المرور لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، سيُطلب منك استخدام كلمة المرور الجديدة لتسجيل الدخول إلى حساب الجزيرة الخاص بك.

لم أتلق بريدا إلكترونيا لإعادة تعيين كلمة المرور، ماذا أفعل؟

تحقق من مجلد البريد العشوائي أو غير الهام. إذا لم يكن البريد الإلكتروني موجودا، فتأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح. إذا استمرت المشكلة، اتصل بنا اتصل بنا

ما متطلبات كلمة المرور لحسابي؟

لأسباب أمنية، يرجى استخدام كلمة مرور تتكون من 8 أحرف على الأقل وتتضمن:

الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة.

أرقام.

أحرف/علامات خاصة.

هل يمكنني إعادة استخدام كلمات المرور السابقة عند تغيير كلمة مرور حسابي؟

لا، لأسباب أمنية، يجب أن تكون كلمة المرور الجديدة فريدة ومختلفة عن كلمات المرور السابقة على الموقع.

كيف يمكن أن أحذف حسابي؟

يمكنك التواصل معنا عبر النموذج وتقديم طلب لحذف حسابك