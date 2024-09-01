الانتخابات الأمريكية 2024

أثناء احتفالية في ولاية بنسلفانيا بمناسبة أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2024، ما أثار جدلًا كبيرًا بين مؤيدي الحزبين.