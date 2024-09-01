الانتخابات الأمريكية 2024

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من برنامج: المسائية

مناظرة بين مرشحَي الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب

تواجه المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض كامالا هاريس، اليوم، خصمها الجمهوري دونالد ترامب، في مناظرة قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات.

مدة الفيديو 10 minutes 52 seconds
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