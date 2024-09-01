الانتخابات الأمريكية 2024

يتنافس المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على مقعد الرئاسة في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتركز اهتمامهما على الولايات المتأرجحة.
أثناء احتفالية في ولاية بنسلفانيا بمناسبة أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2024، ما أثار جدلًا كبيرًا بين مؤيدي الحزبين.
وضعت نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب في موقف دفاعي خلال مناظرة رئاسية في فيلادلفيا، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
أظهر موقع بريدكت لتوقعات انتخابات الرئاسة أن احتمالات فوز ترامب انخفضت خلال المناظرة من 52% إلى 47%، بينما تحسنت فرص هاريس من 53% إلى 55%.