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الحرب على غزة.. تطورات اليوم الـ292 لحظة بلحظة (بث مباشر)
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انتُشلت الجثث من منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية عمليات جديدة هذا الأسبوع.
أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار الوقود المبيع للمستهلك النهائي في الأسواق المحلية، في زيادة هي الثانية خلال العام الجاري.
انتقدت حماس خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أنه حاول تلميع صورته وتبرير جرائمه ضد الفلسطينيين في غزة.
في خطاب أمام “الكونغرس”، دافع نتنياهو عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وهاجم إيران و”حماس”، ودعا إلى دعم أمريكي أكبر، وأعرب عن تطلعه إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط”.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي إن جيش الاحتلال لم يقتل سوى 12 مدنيًا في رفح وكانوا عن طريق الخطأ، فيما ادعى مراعاة الجيش للمدنيين في غزة.
لاقى قرار وكالة الأونروا باستئناف الأنشطة التعليمية غير الرسمية في مراكز الإيواء بقطاع غزة معارضة واسعة من المجتمع الغزي الذي يعاني من توقف الأنشطة التعليمية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.