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الحرب على غزة.. تطورات اليوم الـ293 لحظة بلحظة (بث مباشر)

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الحرب على غزة.. تطورات اليوم الـ292 لحظة بلحظة (بث مباشر)

خطاب نتنياهو في الكونغرس.. اتهامات لإيران وحماس ودعوة إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط” (فيديو)

في خطاب أمام “الكونغرس”، دافع نتنياهو عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وهاجم إيران و”حماس”، ودعا إلى دعم أمريكي أكبر، وأعرب عن تطلعه إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط”.

نتنياهو أمام الكونغرس: نسبة القتلى المدنيين في غزة هي الأقل في التاريخ (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي إن جيش الاحتلال لم يقتل سوى 12 مدنيًا في رفح وكانوا عن طريق الخطأ، فيما ادعى مراعاة الجيش للمدنيين في غزة.

أهالي من غزة يرفضون عودة أبنائهم للدراسة قبل انتهاء الحرب (فيديو)

لاقى قرار وكالة الأونروا باستئناف الأنشطة التعليمية غير الرسمية في مراكز الإيواء بقطاع غزة معارضة واسعة من المجتمع الغزي الذي يعاني من توقف الأنشطة التعليمية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.