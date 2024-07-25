خطاب نتنياهو في الكونغرس.. اتهامات لإيران وحماس ودعوة إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط” (فيديو)

في خطاب أمام “الكونغرس”، دافع نتنياهو عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وهاجم إيران و”حماس”، ودعا إلى دعم أمريكي أكبر، وأعرب عن تطلعه إلى “تحالف جديد في الشرق الأوسط”.