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الموقف الأمريكي من غزة بين التصريحات العلنية والأهداف الفعلية

يرى ترامب أن الولايات المتحدة تستطيع تحقيق أهدافها عبر الهيمنة السياسية والاقتصادية دون الحاجة إلى التدخل العسكري المباشر، ولهذا يسعى إلى تقليص الانخراط العسكري الأمريكي في الخارج “قدر المستطاع”.

مدونة بقلم حسام الدين عبد الكريم
Published On 11/3/2025
ترامب يمارس سياسة الضغوط القصوى على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية
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تعرية إبليس

قلت في نفسي: إذا كان إبليس بهذه القوة، ونجح في خداع كل هؤلاء، فهل ننجو نحن منه؟ فتوقفت عن القراءة فيه ساعتها، ثم بعد ذلك قمت بالتفكير في منطق المؤلف وأسلوبه المستخدم، وخلفيته الفقهية والمذهبية.

مدونة بقلم ياسر الغرباوي
Published On 4/3/2025
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الفلسطينيون.. مجرد وجودهم يقوض مخططات تصفية القضية

جميع الخطط المذكورة باءت بالفشل بسبب تمسك الفلسطينيين بأرضهم وصمودهم خلال كافة الوقائع التاريخية المحورية الكبرى، رغم القتل والتدمير والحصار.

مدونة بقلم حسام الدين عبد الكريم
Published On 5/2/2025
الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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الأسس العشرة لنجاح الثورة السورية وبناء الدولة

من المهم أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاحتفاظ بالمنشآت القمعية للنظام القمعي المنهار من سجون ومقرات أمنية لتبقى شاهدة على الظلم والطغيان وتبقى نذيرا للأجيال القادمة.

مدونة بقلم د. إسماعيل الشيخ
Published On 19/12/2024
أحمد الشرع قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا
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نقاط اقتصادية حرجة في سوريا بعد التحرر

فليحذر القائمون بالأمر في المرحلة الانتقالية من إهدار الموارد والأوقات في مشاريع الترف والرفاهية التي أهمها، المجمعات التجارية الفاخرة، والمولات الضخمة، والمراكز التجارية العالية الفخامة.

مدونة بقلم د. علي شيخون
Published On 11/12/2024
الليرة السورية (رويترز)
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لبنان: الثلج الأبيض والموت

منذ بداية معركة غزة، تم تجاوز كل خط أحمر من قبل إسرائيل، لكن إيران لا تبدو قادرة على الرد بشكل واقعي على هذه الانتهاكات.

مدونة بقلم فخري شاهين
Published On 14/11/2024
آثار غارة استهدفت بلدة في الجبال اللبنانية شرقي بيروت - 12 نوفمبر (الفرنسية)
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حقائق الطوفان الكبرى

ثمة اختراق صنعه “طوفان الأقصى” في طبيعة المعارك بين المقاومة وإسرائيل، حدث بذات الدرجة في الاتجاهين، يتمثل من جانب المقاومة برفع سقف ونوعية المعركة، وأساليب القتال، بشكل نتج عنه تهديد وجودي لإسرائيل.

مدونة بقلم عباس قباري
Published On 14/11/2024
أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية &quot;حماس&quot;
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عدت طفلًا في مونار

كل هذا الجمال جعل حواسي كلها في حالة استنفار قصوى، فلا أستطيع أن أغمض عيني من جلال غروب الشمس، ولا أقدر على أن أمنع عقلي من الانبهار بجميل صنع الله.

مدونة بقلم ياسر الغرباوي
Published On 10/11/2024
مجسمات أفيال في مدخل مطار كوتشي الدولي
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