البدائل المفيدة في إنهاء الصراع والعنف بين الناس، تنبع من مشاركة أهالي المناطق المتضررة في الحلول، من داخل البيئة المحلية، وعدم اعتماد الوصفات الجاهزة التي تأتي من جهات بعيدة عن العمل.
لا نطلب إعفاء أعمى، ولا غفرانا دون محاسبة، بل نطلب محاكمة عادلة، تنصف الرجل إن كان بريئا، وتحاسبه إن ثبت عليه جرم، لكنها لا تتركه سجين الظنون.
إحدى الحقائق التي يجب وضعها في الحسبان هي أن “التحمل” لم يكن يومًا مجرد ضعف أو انتظار، بل كان جزءًا من التحضير للمرحلة القادمة.
في ضوء هذه التعريفات الجديدة، تبرز ثلاث فرص استراتيجية أساسية يمكن للعالم العربي والإسلامي استثمارها للتكيف مع الواقع الجديد وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية المستدامة.