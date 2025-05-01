قلت في نفسي: إذا كان إبليس بهذه القوة، ونجح في خداع كل هؤلاء، فهل ننجو نحن منه؟ فتوقفت عن القراءة فيه ساعتها، ثم بعد ذلك قمت بالتفكير في منطق المؤلف وأسلوبه المستخدم، وخلفيته الفقهية والمذهبية.