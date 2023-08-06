أربعةٌ وعشرون

كثيرة هي الدروس التي تلقننا إياها الحياة، ولكنّ العبرة تكمن في استعدادنا لتلقّي تلك الدروس واستيعابها كجزء ضروري ومهم من رحلتنا في الحياة، منها ما يمضي ويُنسى، ومنها ما يرسخ في الذاكرة فيُعلمنا أصول الحياة وقواعدها، وها أنا اليوم أسطر بعضها.

وهي:

1. الصداقة ليست دائمة، ونادرة التي تدوم.

2. الحياة ليست ورديّة ولا مُمهَّدة بلا عقبات وعوائق، ولكنها خليط تَحمِل العسير واليسير.

3. العائلة العلاقة الأُولى التي تُؤثر بجوانبَ كثيرةٍ في حياتنا من دون أن نعي ذلك، ويستمر تأثيرها حتى نعي أثرها ونقرر أن “نُفلتر” هذه العلاقة وتجاربنا معها.

4. الحُب حاجة وليس رغبة، نبقى نبحث عنه في الآخرين حتى نقرر أن نبحث عنه بداخلنا.

5. تجاربنا التي كانت والتي ستكون تحدُث لغرض، وواجبنا البحث عن هذا الغرض، فإما لصقل شخصيتنا وإما لتحويل اتجاهاتنا في الحياة.

6. الدين ملجأ حين نتعب.

7. الأمل يُبقينا أحياء.

8. السعادة بالتفاصيل الصغيرة. بكوب قهوة، بكتاب، بزخات المطر، بالسماء الصافية، بالذكريات إلخ.

9. النجاح سلسلة طويلة لا تنتهي حتى ولو انكسرت.

10. الأطفال تذكير حي بأن الحياة أبسط ممّا نتخيل.

11. المعرفة والقراءة متعة لا يدركها الجميع وكنز ثمين لِمَن قدّرَها.

12. الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في النفس والعقل.

13. المهارات أهمّ من الشهادات.

14. الشغف يمكن أن يتغير مع مرور الوقت، والأحلام لا تتحقق كلها.

15. الثقة مفتاح لكثير من الأبواب في الحياة، منها كسب المواقف والقلوب.

16. استغلال الفرص مُهم جدًّا.

17. القدَر حقيقي، والإيمان به مُريح.

18. العلاقات الإنسانية كثيرة، لا داعي لتسميتها جميعًا.

19. الأنانية أسوأ صفات البشرية، ومع ذلك نشترك فيها جميعًا.

20. الحزن شعور قوي يُعلّمنا أن الفرح موجود ولكن بالصبر.

21. الخوف يحرمنا الكثير ولكن قد يحمينا في بعض الأحيان.

22. الأخطاء التي ارتكبتها سابقًا والتي سترتكبها لاحقًا ما هي إلا ردود فعل ناتجة عن مرحلة وعي محدَّدة.

23. تواصل مع طفلك الداخلي.

24. التوازن مطلوب في كل أوجه الحياة.