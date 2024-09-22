غزوة “البيجر” الخاطفة!

ما حدث في لبنان مؤخراً من استهداف لعناصر “حزب الله” عبر أجهزة النداء الآلي “البيجر” – سواء كان الفعل سيبرانيًا أو عبر تحميل عبوات تفجيرية صغيرة – يعد مغامرة جنونية غير محسوبة اقترفتها إسرائيل، تختلف عن أشكال العدوان الذي تمارسه منذ نشأتها.

أفعال العدوان التي تمارسها الآلة العسكرية الصهيونية رغم بشاعتها ومهما ارتفع سقفها يتم تقييمها على مقياس العمل العسكري، وتتمكن الآلة الإعلامية واللوبي المساند من تمريريها وتبريد آثارها، لكن تفجيرات “البيجر” الأخيرة خرقت مساحات الأمان العالمي “الفردي” وبدون قتال!!

هذا الفعل النوعي “المبدع” في طرق الاستهداف العسكري، يحمل في اتجاه آخر وجهًا غبيًا!، امتد تأثيره السلبي لكافة القطاعات المدنية بالعالم وضرب جوانبه المخملية البعيدة كل البعد عن مواطن الحرب.

ففي عالم أسس بنيانه منذ عقود على التكنولوجيا المتقدمة، وشيد أركان الرفاهية على النانو تكنولوجي، وانتقل من ثورة انترنت الأشخاص إلي إنترنت الأشياء، ومن الذكاء الحاسوبي للذكاء الاصطناعي، وجد هذا العالم نفسه بين عشية وضحاها أمام تهديد وجودي “فردي” في غير ساحة حرب، فما يمتلكه من وسائل الراحة والرفاهية في المنازل والمكاتب والسيارات وأجهزة التواصل بحقائب السيدات وجيوب بناطيل الرجال، صارت جميعها “قنابل موقوته” قد تنفجر في أي لحظة في وجوههم أو تفتك بأحبابهم في مأمنهم، إذا امتلك “مجنون ما” “شيفرة ما” لتفجيرها!

أبعاد الحدث

حالة الذهول لم تأت بعد وستتابع ردود الأفعال الشخصية والمؤسسية بعد استيعاب أبعاد الحدث، تبدأ بتساؤلات، ثم تنتقل لتدابير واحتياطات، ثم تتحول مع الوقت لآليات عمل.

أصداء الفعل وآثاره على العقل الجمعي الاقتصادي منه والسياسي، الأمني والعسكري، بل المجتمعي والعائلي، ستكون أعمق وأوسع نطاقًا، لن تتوقف على “الكوميكسات” الساخرة التي يروجها الصهاينة، أو تحليلات الخبراء الأمنيين والعسكريين، أو حتى الرد العسكري المستحق لحزب الله، لكنها ستأخذ مناحي أخري، تخيل معي الأمور التالية..

هل تتعرض شركات السيارات الكهربائية التي تتجهز للحلول محل السيارات التقليدية لخسائر مهولة، كونها تحمل بطاريات وأجهزة تحكم تمثل فرصة للتفجير عن بعد أو التحميل المباشر لرقائق تتفجر عند توجيه أمر ما مثلها في ذلك مثل البيجر؟

هل تكون شركات الهواتف الذكية التي تعتمد على تغيير نمط الحياة والتدخل المباشر في كل شيء، عرضة لردود أفعال غير متوقعة؟

أباطرة مواقع التواصل الاجتماعي الذي يجمعون عن الناس معلومات طوال الوقت عن الاسم والسن والصورة ومكان التواجد وما خفي من البيانات والمعلومات سيكونون في عين العاصفة!

شركات الأقمار الصناعية والتحكم عن بعد والاتصالات، وشبكات التأمين المعتمدة على الكاميرات والدوائر التليفزيونية البسيطة أو المعقدة، وتطبيقات الموبايل المختلفة التي تمتلكها شركات دولية عالمية، وشبكات الخدمة التقنية جميعها ستكون هي الأخرى محل توجس.

وليس بعيدًا عن ذلك بالطبع دوائر السيطرة التكنولوجية على الأسلحة التقليدية والغير تقليدية والنووية أيضًا!

سيدور نقاش حتمي في دوائر الدولة والسلطة، في مسارات السياسة والاقتصاد حول ما حدث، ما قد يترتب عليه تدابير تتجه نحو ما يمكن تسميته “الانكفاء التقني” والرجوع خطوة للخلف عن مسار التقدم التكنولوجي الجارف للحصول على مساحة أمان، قد تضطر دوائر القرار بالعالم لإجراءات تجميد لبعض مساحات التعاون التكنولوجي مع شركات عالمية، أو إلغائها بالكلية في مقابل برامج وطنية أقل ذكاءً لكنها أكثر أمانًا!

تجربة الصين

هل يستلهم “أولي الأمر” السياسي تجربة الصين المستقلة المكتفية ذاتيًا، أو تجربة كوريا الشمالية المنعزلة داخليًا.

هل يشهد العالم شركات دولية أو جهات ضمان عالمية وظيفتها التأكيد والرقابة على الأمان التكنولوجي الفردي والمؤسسي!

الفعل الإسرائيلي مزلزل ليس في اتجاه حزب الله فقط، بل في اتجاه توليد أسئلة وجودية حول المصير الشخصي، أسئلة تثير رعب عندما يتشكك المرء في أجهزته المفضلة التي يضعها بجوار رأسه عندما ينام.

في ظل حقبة لا تقيم لحياة البشر وزن، لم يعد فيها للعدوان الصهيوني المتسلط على رقاب الناس رادع، هل نشهد رد فعل مكافئ من أساطين التكنولوجيا المسيطرين على القرار العالمي، باتجاه حصار آثار هذا العدوان وإدانة واضحة له، حماية لحساباتهم البنكية، وأسهم شركاتهم المليارية، أم سيتغاضى النظام العالمي عن هذه السخافة مجاملة لابنه المدلل “إسرائيل”!