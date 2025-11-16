لماذا نصلّي الاستسقاء رغم معرفة العلم بمواعيد المطر؟

تحركتُ بخطوات هادئة لأداء صلاة الفجر، فإذا بالإمام يعلن أن اليوم هو يوم صلاة الاستسقاء في الدوحة، وأنها ستُقام في المساجد والمدارس. شعرتُ لوهلة أنني جزء من مشهدٍ كبير يتجاوز فرديّتي… شيءٌ من انبعاث الروح يحدث حين ترى الناس يتجهون إلى الله دفعةً واحدة، كبارًا وصغارًا، رجالاً ونساءً، ومن جنسيات شتّى يجمعها طلب واحد: يا رب… الغيثَ الغيث.

وجدتني أتحرك مباشرةً لألحق بالصفوف، وقد سرت في داخلي مشاعر يصعب وصفها؛ مزيج من الخشوع والدهشة والحنين. وهناك، في السجود، سألني عقلي سؤالاً بسيطًا لكنه جوهري:

ما فائدة هذه الصلاة؟ ولماذا جعلها النبي ﷺ سنّةً نتوارثها كلما احتبس المطر؟

ومن هنا انطلقتُ أكتب هذا المقال.

لأنها تُرجع الإنسان إلى المُسبِّب الحقيقي… إلى الله

ترتيب العلاقة بالكون

أعمق حكمة في صلاة الاستسقاء أنها تُعيد ترتيب علاقتنا بالكون. فالمطر ليس حدثًا طبيعيًا مجردًا، بل جزء من منظومة محكمة لا تتخلّف، تسير بسنن الله التي لا تبديل لها:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ﴾.

صلاة الاستسقاء تذكير بأن العالم ليس آلةً صمّاء، وأن الأسباب تتحرك بإذن الله، وأن الغيث يأتي بأمره. هي لحظة إيمانية تقول للإنسان المتعب: قِف… وتذكّر أن فوق الأسباب مُسبِّبًا، وفوق القوانين مشرِّعًا لها.

ولهذا كان النبي ﷺ يخرج متواضعًا، مخبتًا، كأنه يعلن للناس جميعًا: «لن يصرف القحط إلا الله».

لأنها صلاة إنسانية… ليست لي وحدي

قد لا أحتاج أنا نفسي إلى المطر؛ لستُ مزارعًا، ولا أملك غنمًا، ولا يعيش زرعي على قطرات السماء. لكن في مكانٍ آخر هناك راعٍ ينتظر المطر ليحيا قطيعه، ومزارعٌ يقف كل يوم يتفقد زرعه الجاف، وعاملٌ بسيط يعرف أن المطر يعني رزقًا، وطفلٌ، وأسرة… ينتظرون رحمة الله.

صلاة الاستسقاء ليست فقط دعاءً لله، بل شراكة إنسانية في الهم. حين نقف جميعًا في ساحة واحدة، في الدوحة أو غيرها، وتختلط الجنسيات والألوان واللهجات، يصبح المشهد درسًا في الأخوّة والرحمة. إنها صلاة تُربّي فينا معنى: «أنا مسؤول عن غيري حتى لو لم يلمسني الضرر مباشرة».

لأنها توقظ الأمل… وتحرّر الإنسان من اليأس

السنن الإلهية لا تُحابي أحدًا، لكنها أيضًا لا تُخيِّب من لجأ إلى الله.

ثورة قلبية

فصلاة الاستسقاء إعلانٌ ضد اليأس، وثورة قلبية تقول: مهما طال الجفاف… فالغيث قريب، ومهما اشتد الكرب… فالفرج آتٍ، ومهما ظنّ الناس أنهم قادرون على كل شيء… يبقى المطر بيد الله وحده.

حين يقف الإنسان تحت السماء رافعًا يديه، يشعر أنه ليس مجرد رقم في هذا الكون، بل جزء من حوارٍ كبير بين الروح والخالق. ولهذا قال النبي ﷺ بعد استجابة الدعاء وهطول المطر: «ضحك ربّك من قنوط عباده وقرب غيره».

فالله يحب أن يرى عبده يرجو ولا ييأس.

اللحظة التي عشتها في المسجد ذلك اليوم لم تكن مجرد حدثٍ عابر… كانت درسًا روحيًا، ونبضةَ حياة. صلاة الاستسقاء ليست طقسًا دينيًا فحسب، بل رسالة تربوية وأخلاقية وروحية تعيد الإنسان إلى فطرته.