تعرية إبليس

سعيت للقراءة في كتب التراث التي تهتم بطرق إغواء الشيطان للإنسان؛ فاطلعت على كتاب “تلبيس إبليس” للإمام ابن الجوزي هو من أشهر الكتب التي تتناول موضوع الخداع الشيطاني، والتلبيس الذي يمارسه إبليس على الناس بمختلف فئاتهم، من العلماء والعباد إلى العوام وأهل البدع. ويتناول الكتاب أساليب الشيطان في إضلال الناس، وكيف يستخدم الحيل والمكائد لإبعادهم عن الصراط المستقيم. يركز ابن الجوزي على تأثير الشيطان على العلماء والزهاد والمتصوفة، موضحًا كيف يمكن أن يقع بعضهم في الابتداع أو الانحراف؛ بسبب خداع إبليس، صراحة قراءتي في هذا الكتاب أدخلت في نفسي بعضاً من مشاعر الخوف والقلق، فالكتاب مملوء بقائمة طويلة بأسماء العلماء المشهورين في التاريخ الإسلامي، والذين وفق منطق المؤلف نجح إبليس في إغوائهم!

فقلت في نفسي إذا إبليس بهذه القوة، ونجح في خداع كل هؤلاء فهل نجو نحن منه؟ فتوقفت عن القراءة فيه ساعتها ، ثم بعد ذلك قمت بالتفكير في منطق المؤلف وأسلوبه المستخدم، وخليفته الفقهية والمذهبية؛ فوجدت أنه ينتمي للمذهب الحنبلي، وهو على خلاف محتدم مع المنهج الصوفي والأشعري ، وقد بالغ في تضخيم فعل الشيطان، وأعطاه قدرات وممكنات أكبر مما عليه ؛فالقرآن أخبرنا أن كيد الشيطان كان ضعيفاً ، وأن الاستعاذة بالله منه كفيلة بالحماية منه ، وأن الشيطان قد ينجح في خداع الإنسان بعض الوقت ،لكن المؤمن قادرة على الإفاقة سريعاً والخروج من شباكه ؛مصداقاً لقول الله ” وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (201).

سيرة أبو حامد الغزالي

ثم تفكرت في سيرة الإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، والذى ذكره مؤلف كتاب “تلبيس إبليس” باعتباره أحد ضحايا الخداع الشيطاني ، فوجدت أن هذا الإمام الجليل ذو العقل الجبار، والقلب المؤمن، قد وقع في أزمة نفسية شديدة نتيجة انهيار مشروعه العلمي ( المدرسة النظامية) ، وسقوط النظام السياسي الداعم له ، وأنه وفق منطق علم النفس؛ قد تعرض لوسواس قهري؛ قاده للعزلة عن الناس، وترك تدريس العلم، والاعتكاف في المسجد الأموي في دمشق ، الشاهد أن الغزالي تعرض لأزمة نفسية شديدة ،ولم يكن ما مر به ناتج عن تلبيس من إبليس كما أدعي بن الجوزي؛ إذ ارجع كل الانحرافات التي تقع للمؤمنين إلي الشيطان!، وهو أمر غير صحيح ، وإنما هناك عوامل شتي في معظمها اجتماعيه ونفسية وفكرية ، أو بمعني أخر ليس كل من عارض مذهب ديني سائد، أو رأى فقهي منتشر، أو نمط للتدين مُتبع، يُعتبر منحرف عن الدين قد خدعه الشيطان ،وعندما قمت بهذا النقد للكتاب هدئت نفسي وسكنت ، وصغر عندي موضوع تأثير الشيطان على الإنسان، الذى كرمه الله تعالي ورفع قدره، نعم هناك تأثير للشيطان ولكنه طفيف ومحدود ، والله تكفل بالاستجابة والعون لكل من طلب منه النجاة من مكائده . خلاصة رحلتي مع هذا الكتاب وغيره من كتب التراث في قصة الشيطان يمكن حصرها في التالي:

أولاً: معظم الثرات الإسلامي قد بالغ في تأثير الشيطان على الإنسان، وهذا منطق مخالف لصريح القرآن، وينبغي تقييم كل ما ورد في الثرات في ضوء محكمات القرآن، التي جعلت الإنسان هو الكائن المُكرم، والمسؤول على قراراته وأفعاله.

ثانياً: ينبغي التعامل بانتباه مع تعاطي كتب التراث خاصة في علاقتنا بالعوالم الأخرى مثل الجن والشياطين، فالفكر السائد في الموروث الديني والشعبي، قد جعل للشيطان والجن هيمنة على الإنسان؛ وهذا فتح على المؤمنين بوابات نحو الخضوع للخرافة والجهل، والسقوط في قبضة الدجالين والمشعوذين.

ثالثاً: القرآن أقر بالعداوة بين الإنسان والشيطان، وأمر الإنسان أن يتخذ الشيطان عدواً، ووضح لنا أن أفضل طريق للانتصار عليه هو التقوي، والاستعاذة منه فقال سبحانه “فاستعذ بالله من الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون”، فدورك مع الشيطان أن تستعيذ بالله منه، و لا تضخم دوره، وأن لا تشتبك معه، واستعن بالله عليه، واستمتع بحياتك وإيمانك.