نيويورك تايمز: 6 منظمات إنسانية تطالب بايدن بإعادة النظر في موقفه من الحرب على غزة

طالب 6 من قادة المنظمات الإنسانية الأمريكية والدولية الرئيس جو بايدن بإعادة النظر في موقفه من الحرب الدائرة في غزة.

ووقع رؤساء ومديرو منظمات “كير” و”ميرسي كوربس” والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام ومنظمة اللاجئين الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة الأمريكية، على مقال مشترك نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، طالبوا خلاله بوقف الحرب واستهداف المدنيين، وقالوا إن ذلك أمر ضروري.

ومما جاء في المقال “لسنا غرباء عن المعاناة الإنسانية والكوارث والصراعات التي شهدتها دول مثل السودان وأوكرانيا وتركيا، لكن باعتبارنا قادة أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، فإننا لم نر شيئًا مثل الحصار المفروض على غزة”.

وأضاف المقال أنه منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، قتل حوالي 18 ألفا من سكان غزة، وتم الإبلاغ عن مقتل أكبر عدد من الأطفال في هذا الصراع مقارنة بجميع الصراعات العالمية الكبرى في العام الماضي.

وأوضح قادة المنظمات الإنسانية الدولية أن الهجوم الذي قامت بها حماس في 7 أكتوبر “غير معقول، لكن الحق في الدفاع عن النفس لا يعني إطلاق العنان لهذا الكابوس الإنساني ضد ملايين المدنيين”.

وقالوا “معظم منظماتنا تعمل في غزة منذ عقود، لكننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء على الإطلاق لمعالجة مستوى المعاناة هناك دون وقف فوري وكامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار”.

وأضافوا “يجب على زعماء العالم وخاصة الولايات المتحدة أن يعوا أن هناك صعوبة في إنقاذ الأرواح في ظل هذه الظروف. وأن هناك حاجة إلى تغيير كبير في نهج إدارة الرئيس جو بايدن لانتشال قطاع غزة من هذه الهاوية”.