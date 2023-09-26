غياث ملندي.. معلم سوري جعل التعليم لعبة ممتعة في ريف إدلب (فيديو)

“باللعب والمرح تصل الأفكار والمعلومات للطلاب” هكذا نجح المعلم السوري غياث ملندي في جذب انتباه طلابه في ريف إدلب في سوريا .

وخطف المعلم السوري الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع وهو يشرح لتلاميذه في الفصل، بينما يجري تارة ويجلس تارة في مشاهد تمثيلية لمحاولة إحداث أكبر تفاعل ممكن بينه وبين طلابه.

يفضل ملندي الترغيب في تدريس طلابه، ويبتعد كل البعد عن الضرب أو الترهيب، وقال “الترهيب يمكن أن يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدرسة، أما الترغيب فيحبب الأطفال في المدرسة والمعلم، ويجعلهم أطفالًا مبدعين”، مؤكدا أن الترغيب سيكشف إمكانات الطفل بعكس الترهيب.

وأضاف ملندي في لقاء مع وسائل إعلام سورية أن “التحديات التي تواجه المعلمين كثيرة، لا سيما من الناحية المادية حيث لا يستطيع تأمين حاجياته، التي تشغله وتفقده الكثير من الوقت الذي مكن أن يشغله في ابتكار وسائل تعليمية تفيد الطفل”.

وطالب بوجود نظام داخلي لضمان حقوق المعلم، وتوفير الكتب والوسائل التعليمية، مضيفا أن هناك تحديات أيضا تتعلق بعدم شعور المعلم بالأمان في أماكن القصف.