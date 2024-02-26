“لا أرض أخرى”.. وثائقي فلسطيني يقتنص جائزة مرموقة من قلب برلين (فيديو)

رغم الحصار والدمار، يعبر الشال والعلم الفلسطيني إلى أرجاء المعمورة رمزا للتضامن والنضال، دون حواجز أو تأشيرات.

من قلب العاصمة الألمانية، أحد معاقل قوى الغرب الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، استطاع الفيلم الوثائقي الفلسطيني “لا أرض أخرى” أن يخطف الأضواء، ويقتنص باقتدار جائزة أفضل وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين، أحد أهم المهرجانات السينمائية وأعرقها في العالم، ويُسمى أيضا (البرليناله) عقب تأسيسه عام 1951.

الفيلم الذي استمر 5 سنوات من العمل، أخرجه مجموعة من صانعي الأفلام الفلسطينيين بجانب مخرج إسرائيلي، يتناول قضية التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية والعنف الممنهج للمستوطنين الإسرائيليين بحقهم.

الفلسطيني باسل عدرا، أحد أعضاء فريق الإخراج، رفض الاحتفال بالجائزة بينما يتعرض عشرات الآلاف من أبناء شعبه للذبح بأيدي الاحتلال في قطاع غزة، مناشدا “أريد شيئا واحدا من ألمانيا، هو احترام نداءات الأمم المتحدة والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل”.

من جانبه، قال يوفال أبراهام، عضو فريق إخراج الفيلم “أنا إسرائيلي، وباسل فلسطيني، وفي غضون يومين سنعود إلى الأرض نفسها، ولكن لن نتمتع بالحقوق ذاتها، فأنا أعيش تحت حكم مدني ولديَّ حرية التحرك، أما باسل فيخضع لحكم عسكري مقيد الحركة كسائر المحبوسين في الضفة الغربية المحتلة”.

ووصف “يوفال” التمييز وعدم المساواة في المعاملة بينه وبين “باسل” بأنه حالة من الفصل العنصري التي يجب أن تنتهي فورا.

وفي تغريدة على منصة إكس، عبّر عمدة العاصمة برلين عن غضبه من تصريحات مخرجي الفيلم الفلسطيني خلال حفل التتويج، وعَدَّها “معاداة للسامية”.

منصة حوار بشأن الشرق الأوسط

وخلال مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، أعلنت رئاسته أنه ستطلق منصة باسم “البيت الصغير”، بهدف تبادل الآراء بشكل سلمي بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى فعاليات أخرى عن الموضوع خلال أيام المهرجان، وفق ما أورده موقع “دويتشه فيله” الألماني.

وقال رئيسا المهرجان ماريته ريسنبيك وكارلو شاتريان في بيان مشترك “نعتقد أن بمقدورنا من خلال قوة الأفلام والمناقشات المفتوحة الإسهام في تعزيز التعاطف والوعي والتفاهم، وخاصة في الأوقات الصعبة مثل هذه الأوقات”.