إيلون ماسك يكشف موعد استخدام روبوت “أوبتيموس” الشبيه بالبشر (فيديو)

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم الاثنين، إن الشركة ستبدأ “إنتاجا منخفضا” لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخليا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024.

وذكر ماسك في منشور على منصة إكس أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية تأمل رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.

وفي إبريل/نيسان الماضي، قال ماسك إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادرا على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام، وإنه قد يكون جاهزا للبيع في نهاية 2025.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026

