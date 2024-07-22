ابداعات|كوريا الجنوبية

إيلون ماسك يكشف موعد استخدام روبوت “أوبتيموس” الشبيه بالبشر (فيديو)

روبوت أوبتموس التابع لشركة تسلا (منصات التواصل)
روبوت أوبتيموس التابع لشركة تسلا (منصات التواصل)
22/7/2024-|آخر تحديث: 22/7/202406:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم الاثنين، إن الشركة ستبدأ “إنتاجا منخفضا” لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخليا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024.

وذكر ماسك في منشور على منصة إكس أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية تأمل رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.

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وفي إبريل/نيسان الماضي، قال ماسك إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادرا على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام، وإنه قد يكون جاهزا للبيع في نهاية 2025.

 

وتُطور شركتا هوندا اليابانية وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة “هيونداي موتور” روبوتات شبيهة بالبشر منذ سنوات.

وتراهن شركات على سد الروبوتات عجزا محتملا في العمالة، وأداء مهام متكررة قد تكون خطرة أو مملة مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين والتصنيع.

المصدر : رويترز