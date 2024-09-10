جمهور الجزيرة مباشر: أطفال غزة يحملون هموم الحرب بدلا من الكتب والكراسات (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع حرمان أكثر من 630 ألف طالب من حقهم في التعليم في بداية العام الدراسي الجديد في فلسطين.

وقال مشاركون إن الأطفال في قطاع غزة يحملون هموم الحرب بدلًا من حملهم الكتب والكراسات مثل أقرانهم في مختلف دول العالم، وتغيرت أصوات أجواء المدارس بأصوات القصف والقنابل والهدم والتدمير والإبادة وصرخات الألم.

وقال مشاركون إن الجيش الإسرائيلي عمل جاهدًا على سلب هؤلاء الأطفال حقهم في الحياة والتعلم والعيش في بيئة كريمة، إضافة إلى أنه حوّل مدارسهم إلى دمار وحجارة وملاجئ.

وطالب مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال العزل.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حُرموا من التعليم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإن الدراسة لا تزال معطلة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا وأصيب 15 ألفًا بجروح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما حُرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة مع انتهاء العام الدراسي الماضي، وحُرم 58 ألف طفل من فرحة الالتحاق بالصف الأول مع بداية العام الجديد.

واستشهد خلال الحرب أكثر من 400 معلم ومعلمة، وأفادت الوزارة بأن 90% من المدارس والجامعات بقطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة.