رجل يتحكم في منزله الذكي عبر التفكير فقط بفضل غرسة دماغية

تمكّن رجل يعاني التصلب الجانبي الضموري (ALS) من استخدام أداة “أليكسا” التابعة لـ”أمازون” عبر التفكير فقط، بفضل غرسة دماغية طورتها شركة “سينكرون”.

وأعلنت الشركة في بيانها، يوم الاثنين، أن المريض واسمه مارك (64 عامًا) أعرب عن سعادته بالتحكم في جوانب مهمة من بيئته والوصول إلى الترفيه، مما أعاد إليه الاستقلالية التي فقدها، حسب تصريحاته في البيان.

وأشارت “سينكرون” إلى أن مارك تمكّن من التحكم في الخدمات المنزلية الذكية الخاصة بـ”أليكسا” بواسطة جهاز “فاير” اللوحي، حيث استطاع التفكير في تشغيل الأضواء وإطفائها، وإجراء مكالمات الفيديو، وتشغيل الموسيقى، وقراءة الكتب على جهاز “كيندل”، وإجراء عمليات الشراء عبر موقع “أمازون”، وذلك دون استخدام اليدين أو الصوت.

وقال توم أوكسلي، الرئيس المؤسس لشركة “سينكرون”، إن تقنية BCI تُعَد “جسرًا بين التكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا المستهلك، مما يمنح الأشخاص المصابين بالشلل القدرة على استعادة السيطرة على بيئتهم”.

وأوضحت الشركة أن الجهاز يُزرع في وعاء دموي على سطح القشرة الحركية من خلال الوريد الوداجي، في عملية جراحية طفيفة التوغل داخل الأوعية الدموية.

ويشهد مجال الغرسات الدماغية طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث تعمل الشركات في هذا القطاع على تمكين المرضى المصابين بالشلل من التحكم في أجهزة الكمبيوتر من خلال التفكير فقط، مما يمنحهم القدرة على الكتابة واستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر.