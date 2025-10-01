فنانة برتغالية تشارك جائزة “غولدن غلوب” مع سكان غزة (شاهد)

أبدت الممثلة البرتغالية جوانا سانتوس تعاطفها الكامل مع ما يجري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الفن يجب أن يكون أيضا مقاومة.

وخلال تكريمها بجائزة النسخة البرتغالية لـ”غولدن غلوب”، قالت الممثلة إن لديها بعض الكلمات لتقولها، مشيرة إلى أن العالم يعيش أوقاتا صعبة يبدو فيها أن الحقد والكراهية يزدادان قوة.

"لا يمكننا غض الطرف عن تدمير شعب بأكمله".. الممثلة البرتغالية جوانا سانتوس تطلق رسالة دعم لغزة خلال تكريمها بجائزة "غولدن غلوب" pic.twitter.com/Rph09FYcta — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2025

مضيفة بشجاعة أنها لا يمكن أن تحتفل دون التحدث عن غزة، لتعقب كلمتها تلك عاصفة مدوية من التصفيق بين الحضور.

وصفت الممثلة البرتغالية ما يحدث في قطاع غزة بالمأساة الإنسانية التي لا يمكن تطبيعها، وأضافت أنه لا يمكن غض الطرف عن موت الآلاف من الأبرياء، وعن تدمير شعب بأكمله، لتكرر من جديد قولها بأنها تؤمن أن الفن يمكن أن يكون مقاومة وأنه يذكر الجميع بأن التعاطف هو أعظم قوة.

وختمت كلمتها على المسرح بالقول: “هذه الجائزة لي ولكن صوتي اليوم أيضا لهم، ولأولئك الذين يناضلون فقط من أجل حقهم في الحياة”.

يذكر أن كلمة جوانا سانتوس جاءت، خلال فوزها بـجائزة “غلوبي دي أور” البرتغالية بصفتها أفضل ممثلة في السينما عن دورها في فيلم On Falling.