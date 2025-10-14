“قصائد مؤجلة”.. الأسير أبو جبيط يشدو بصوته بعد كسر القيد (فيديو)

لحظات من الفرح اختزلت المعاناة التي عاشها الأسير الفلسطيني المحرر محمد رزق أبو جبيط، حيث كان لقاؤه بوالده، في خان يونس، لحظة عاصفة بالمشاعر، انهمرت فيها الدموع من الجانبين.

ورغم التأثر الشديد، تماسك أبو جبيط وقال إن محاولات الاحتلال لكسر معنوياته فشلت، واصفًا سجّانيه بـ”الجبناء”.

الأسير المحرر كتب أنشودةً داخل معتقله في سجن النقب، وأخذ على عاتقه ألّا يسمعها لأحد حتى خروجه من الأسر، ولقناة الجزيرة مباشر أنشد مطلعها، متعهدًا أن ينشدها كاملة في وقت لاحق:

” سكابا يا دموع العين سكابا علي صار بغزة وشبابها.

أخذوني عن الحاجز وضربوني وأدبوني لكن والله صامدين لحد ما ربنا أذن نطلع.

وسكابا يا دموع العين سكابا علي صار بغزة وشبابها”.