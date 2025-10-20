منتخب المغرب للشباب يتوج بكأس العالم

حقق المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاما الفوز بأول لقب له ببطولة كأس العالم لكرة القدم على مستوى هذه المرحلة السنية بعد الفوز صباح الاثنين في المباراة النهائية على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل لاشيء.

سجل الهدفين ياسر الزابيري في الدقيقتين 12 و 29 ليصبح المنتخب المغربي هي أول منتخب عربي يفوز بهذا اللقب وثاني منتخب أفريقي بعد المنتخب الغاني.

الزابيري تعرض لعرقلة على حدود منطقة الجزاء من قبل حارس الأرجنتين باربي وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للمنتخب المغربي ولم يشهر بطاقة حمراء للحارس واكتفى بالبطاقة الصفراء.

لكن الزابيري تصدى للكرة وسددها بشكل مقوس ورائع من وراء حائط اللاعبين لتعانق الزاوية اليمني لحارس الأرجنتين معلنة الهدف الأول لأسود الأطلس.

وعاود الزابيري الكرة مرة أخرى في الدقيقة 29 بعدما تلقى عرضية من الناحية اليمنى ليستقبلها بيسراه مباشرة بتسديدة هوائية في شباك باربي.

المنتخب المغربي قدم بطولة رائعة منذ البداية حيث تمكن من تصدر المجموعة الثالثة التي كانت تلقب بمجموعة الموت بعدما تخطى منتخبات البرازيل وإسبانيا والمكسيك.

وتخطى المنتخب المغربي المنتخب الكوري الجنوبي في دور الستة عشر ثم المنتخب الأمريكي في دور الثمانية وأخيرا المنتخب الفرنسي في المباراة قبل النهائية.