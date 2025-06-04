بتكلفة أرخص من فنجان قهوة.. هبوط أول رحلة جوية لطائرة كهربائية (فيديو)

في مشهد بدا أقرب إلى فيلم خيال علمي، حطّت طائرة كهربائية بالكامل في مطار جون إف كينيدي الشهير بمدينة نيويورك، لتفتح صفحة جديدة في عالم الطيران الصديق للبيئة، وبكلفة لا تتجاوز 8 دولارات فقط.

الطائرة، التي تحمل اسم “ALIA”، طوّرتها شركة “بيتا تكنولوجيز” الأمريكية، وتمكنت من قطع رحلة استغرقت نحو 45 دقيقة من مقاطعة سوفولك إلى مطار كينيدي، حاملة على متنها عددا محدودا من الركاب ضمن أول تجربة رسمية لنقل الركاب جوا عبر طائرة كهربائية.

المفاجأة أن من كان في قمرة القيادة ليس سوى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي كايل كلارك، الذي لم يُخفِ حماسته وهو يقود الطائرة بنفسه، مؤكدا للصحفيين أن “هذه الرحلة التاريخية تمثل لمحة عن مستقبل الطيران الحضري الكهربائي، وتكلفت كهربائيا ما يعادل فنجاني قهوة تقريبا”.

مقاطع “الفيديو” التي التُقطت للطائرة وهي تحلّق فوق سماء نيويورك وتحط برشاقة على مدرج المطار اجتاحت المنصات، وسط تفاعل واسع بين منبهرين بالتطور التقني وآخرين يتساءلون متى يحين موعد الحجز؟

شركة “بيتا تكنولوجيز” لم تكتفِ بكسر حاجز الصوت البيئي، بل سجلت اسمها كأول شركة أمريكية تهبط بطائرة كهربائية بالكامل في مطار كينيدي، في خطوة قد تُغيّر قريبا مفاهيم السفر الجوي، وتجعله أكثر هدوءا، وأقل تلوّثا، وربما أرخص من سيارة الأجرة.