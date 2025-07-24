لأجل من فقدوا أطرافهم.. شاب مصري يبتكر أطرافًا ذكية ويوطنها بتكلفة مناسبة (فيديو)

من قاعات الدراسة في مصر إلى مختبرات الابتكار في روسيا، تحولت حياة الشاب المصري منصور حمادة بشكل جذري.

أسس شركته الناشئة المتخصصة في تطوير أطراف صناعية ذكية، لتعيد الحركة والإحساس لمبتوري الأطراف، بأسعار زهيدة.

وقال منصور بحماس للجزيرة مباشر “تخرجت من جامعة بينزا الروسية كمبتكر ومطور للأطراف الصناعية الإلكترونية، وبدأ شغفي بالابتكار منذ المرحلة الإعدادية”.

دفعة من داخل الأسرة

وتابع الشاب “منحتني رؤية ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا مع وجود حالة في أسرتي، منحتني دافعًا قويًا لتطوير أطراف صناعية ذكية”.

وأوضح منصور أنه واجه عقبات كثيرة في البداية، قائلًا “لم تكن هناك إمكانيات أو موارد تعليمية تدعم طموحي في مصر، وهذا ما دفعني للسفر”.

وأشار إلى أنه نجح خلال دراسته في روسيا، في تطوير طرف صناعي يعمل عبر قراءة الإشارات العضلية.

وأوضح الشاب أن ابتكاره يعتمد على “حساسات تلتقط فرق الجهد في العضلات وتحوله إلى حركة طبيعية، مع إضافة قدرة الاستشعار بالحرارة واللمس”.

توطين الاكتشاف

وبعد تخرجه، عاد منصور إلى مصر لتوطين اكتشافه، وأكد أنه يسعى إلى جعل الأطراف الذكية في متناول الجميع.

وتابع قائلا للجزيرة مباشر “خفضنا التكلفة 10 مرات مقارنة بالسوق الأجنبي”.

وأضاف: “العقبات كانت ضخمة، لكن عودتي لمصر كانت لخدمة أهلي الذين يحتاجون هذه الأطراف بشدة”.

وختم حديثه برسالة للشباب العربي الذي يواجه عقبات في بلاده “اجتهدوا واستمروا ولا تيأسوا مهما كبرت التحديات”.