اكتشاف بصمة يد كاملة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة على أثر فرعوني في بريطانيا

اكتشف الأثريون البريطانيون بصمة يد عمرها أكثر من 4 آلاف عام على أثر فرعوني قديم، وذلك أثناء التحضير لمعرض في أحد المتاحف البريطانية.

وقالت هيلين سترودويك عالمة المصريات في متحف فيتزويليام في كامبريدج إن بصمة اليد الكاملة “النادرة والمثيرة” ربما تركها صانع القطعة الذي لمسها قبل أن يجف الطين.

وتم العثور على البصمة على قاعدة “مسكن الروح” وهو نموذج طيني على شكل مبنى كان يوضع داخل المدافن الفرعونية القديمة.

ويعود تاريخ الأثر الذي اكتشفت عليه بصمة اليد إلى حوالي 1650-2055 قبل الميلاد وكان به مساحة أمامية مفتوحة توضع فيها أصناف من الطعام، وفي هذه الحالة كانت أرغفة خبز وخس ورأس ثور.

وقالت سترودويك، كبيرة علماء المصريات في متحف فيتزويليام “لقد رصدنا آثار بصمات أصابع تركت في ورنيش مبلل أو على تابوت في الزخرفة، لكنه أمر نادر ومثير العثور على بصمة يد كاملة تحت مسكن الروح هذا” مضيفة “لم أر مثل هذه البصمة الكاملة على قطعة أثرية مصرية من قبل”.

ويشير تحليل القطعة إلى أن الخزاف الذي صنعها قام أولا بإنشاء هيكل من العصي الخشبية ثم غطاها بالطين لصنع مبنى من طابقين مدعوما بأعمدة.

واستخدم الفخار على نطاق واسع في مصر القديمة، ومعظمها كأشياء وظيفية ولكن في بعض الأحيان كقطع زخرفية.

وسيتم عرض القطعة الأثرية في معرض فيتزويليام تحت عنوان “صنع في مصر القديمة” الذي يفتح أبوابه للجمهور في 3 أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة كامبريدج البريطانية.