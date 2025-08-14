جهود الإطفاء تتواصل لإخماد حريق غابات شمالي المغرب

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب أن فرق الإطفاء تواصل عملها للسيطرة على حريق امتد على نحو 500 هكتار من الغابات شمالي المغرب.

وأوضحت الوكالة في بيان أن “عمليات التدخل، التي مكَّنت من تجنب وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ما زالت متواصلة منذ يوم أمس بمشاركة فرق ميدانية ووسائل جوية ولوجستية هامة”.

واندلع الحريق في غابة جبلية ببلدة دردارة قرب مدينة شفشاون السياحية منذ مساء الثلاثاء الماضي، ملحقا أضرارًا قدرتها الوكالة حتى الآن “بحوالي 500 هكتار من المجال الغابوي وبعض الحقول المجاورة”.

دمرت مساحات واسعة..

وأعلنت الوكالة أن عمليات الإطفاء “مكنت من التحكم في 3 من أصل 4 بؤر كبيرة”، بينما “تمت إحاطة بعض البؤر الصغيرة جدا على المستوى البري من طرف فرق الإطفاء”.

“الحريق الأكبر من نوعه هذا العام”

ويعد هذا الحريق “الأكبر من نوعه هذا العام” في المغرب، وفق ما صرح به مدير الوكالة عبد الرحيم هومي لوكالة الأبناء الفرنسية.

وأضاف أن سرعة انتشار اللهب كانت “استثنائية” بسبب الرياح القوية والتضاريس الجبلية، مشيرًا إلى تمكن الفرق من السيطرة على حريق آخر قرب مدينة تطوان، في المنطقة ذاتها، صباح أمس الأربعاء.

من جهته، قال مدير الوكالة في ولاية طنجة في تطوان سعيد بن جيرة إن السلطات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

وشارك في عمليات الإطفاء نحو 450 فردا و8 طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق، وفق ما أعلنته وكالة المياه والغابات في بيانها.

ويُتوقع أن تشهد عدة مناطق مغربية بين الأربعاء والسبت موجة حر تتراوح بين 38 و47 درجة مئوية، وفق ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، مع هبوب رياح الشركي القادمة عادة من الصحراء الكبرى صيفا.

وبحسب برنامج كوبرنيكوس الأوروبي الذي يستند إلى المراقبة عبر الأقمار الصناعية فإن احتمال اندلاع حرائق يبقى “مرتفعا” في مجمل بلدان حوض المتوسط، وخصوصا المناطق الشمالية من المغرب، بين 11 و17أغسطس/آب الجاري.