“ستزدهر مثل مسيراتنا” بيرقدار يدعم منصة “إن سوشيال” التركية للتواصل الاجتماعي

دعم سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف فريق التكنولوجيا التركية الأحد منصة “إن سوشيال” للتواصل الاجتماعي معتبرا أنها أحدث إنجازات المؤسسة.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مشاركته بمعرض (تكنوفست) وهو واحد من أكبر معارض تكنولوجيا الطيران والفضاء السنوية في إسطنبول عبر بيرقدار عن ثقته بأن “إن سوشيال” ستصبح منصة التواصل الاجتماعي الوطنية لتركيا، داعياً الجميع للانضمام إليها.

وتم إطلاق النسخة التجريبية من منصة (نكست سوشيال) والتي تعرف أيضا باسم (إن سوشيال) قبل أشهر قليلة في تركيا واستمرت عدة أيام قبل الإطلاق الرسمي وتخطى عدد مشاركيها المليون شخص في فترة وجيزة.

وتقدم المنصة نفسها على أنها بديل أكثر اتساقا مع القيم المرتبطة بالمنطقة من المنصات الغربية التي تسيطر على ساحة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضع بيرقدار علامة المنصة التجارية على رأس حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي ويروج لها مطالبا الجميع بالانضمام إليها.

وقال بيرقدار “نعم لا تزال في بدايتها، لكنها ستزدهر مثل طائراتنا وأنا أؤمن أننا سنحقق نجاحاً مشابهاً على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “جيل تكنوفيست سيكسر الهيمنة المفروضة علينا في جميع مجالات التكنولوجيا، وسيساهم مع الدول الشقيقة والصديقة في بناء عالم جديد يسوده الاستقلال التام والازدهار”.

ويسعى بيرقدار إلى تعزيز قدرات تركيا في مجال تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما لعب دورا كبيرا في تطوير صناعة المسيرات التركية والتي أصبحت واحدة من أبرز الدول المصنعة لها على مستوى العالم.

وتحتفل تركيا سنويا بأسبوع النصر خلال آخر أسبوع من أغسطس/ أب.