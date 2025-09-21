ابداعات|أمريكا

شريحة دماغية تحول الأفكار إلى كلمات.. نيورالينك تبدأ تجارب سريرية جديدة في أمريكا

ماسك قام بتأسيس شركة نيورالينك مع فريق من العلماء بهدف تطوير تكنولوجيا علاجية جديدة
أعلنت شركة نيورالينك المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك السبت إطلاق تجربة سريرية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار قدرة شريحة دماغية على تحويل الأفكار إلى كلمات منطوقة.

ومن المفترض أن تبدأ التجارب قريبا بعدما حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) لتصنيفها كجهاز تجريبي.

ونشرت صفحة ماسكولوجي التابعة لإيلون ماسك على منصة إكس تغريدة عن الموضوع أكدت فيها أن التجارب ستبدأ الشهر المقبل.

وأكد دي جيه سيو رئيس الشركة، أن (نيورالينك) تتطلع خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة إلى تطبيق الأمر بشكل تجاري مضيفا أن التجربة المقبلة ستركز على قراءة النطق مباشرة من الدماغ.

وقال “إذا تخيلت قول كلمة أو جملة، سنكون قادرين على التقاطها وتحويلها إلى كلمات” وأضاف أن الشركة حصلت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إعفاء خاص يسمح باستخدام الجهاز لأغراض تجريبية رغم عدم حصوله بعد على اعتماد رسمي نهائي.

وتطمح الشركة إلى توسيع الاستخدام ليشمل التفاعل مع منصات الذكاء الاصطناعي مباشرة بشكل أسرع من الكلام، مع إمكانية استعادة الردود عبر سماعات لاسلكية.

وتجري نيورالينك حاليا 5 تجارب سريرية أخرى للتحكم في أجهزة إلكترونية، مثل الحواسيب والأذرع الروبوتية، كما تعمل على مشروعات لعلاج العمى ومرض باركنسون، مع خطط لزراعة رقائقها في نحو 20 ألف شخص سنويا بحلول عام 2031.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء القطرية

