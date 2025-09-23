الجنون فنون.. الجماهير تشعل باريس بعد تتويج ديمبلي (فيديو)

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتفالات صاخبة مباشرة بعد إعلان فوز اللاعبين “عثمان ديمبلي” مهاجم نادي باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية العالمية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” في أحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس يوم الاثنين.

PSG fans celebrating and litting up fireworks outside the Théâtre du Châtelet as Ousmane Dembélé wins the 2025 Ballon d’Or. 🎇🧨#BallonDor

وأشعل مناصرو النادي الألعاب النارية وهتفوا بحياة ديمبلي طويلاً، كما هللوا لعدد من نجوم النادي الذين حلوا في مراكز متقدمة من الجائزة، في صورة البرتغالي فيتينها الذي حل في المركز الثالث، إضافة إلى المغربي أشرف حكيمي في المركز السادس، وجيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان، تاسعاً، ثم البرتغالي نونو مينديس، ظهير النادي الباريسي، في المركز العاشر.

لم تتوقف فرحة جماهير باريس سان جيرمان عند إنجازات لاعبيه بل امتدت للتكريم الذي حصده لويس إنريكي، مدرب النادي، كأفضل مدرب بعد موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان، وهي المرة الثانية في مشواره، حيث سبق وأن فاز بالجائزة قبل أحد عشر عاماً رفقة فريقه السابق برشلونة.