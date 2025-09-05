“دموع المونيمونتال”.. وداع عاصف لميسي في رقصته الأخيرة (شاهد)

أعلن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه نجما فوق العادة وكالعادة, عندما قاد الأرجنتين لفوز كبير على فنزويلا بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

The entire Argentina crowd chant and bow down to Lionel Messi

شهد ملعب المونيمونتال لحظات مؤثرة، حيث احتشدت جماهير الأرجنتين بالآلاف لتوديع النجم ليونيل ميسي في آخر ظهور رسمي له على ملعبه، ورددت الجماهير اسم ميسي طويلاً في فاصل غنائي بدا أنه لن يتوقف، اختلطت فيه مشاعر زملائه حيث ظهر الحارس إيميليانو مارتينيز في قمة التأثر.

Que esta imagen de Messi abrazado a los hijos y llorando mientras suena el himno nunca muera. Necesitamos más argentinos con amor a la familia y amor a la patria 🇦🇷

ولم يتمالك ميسي دموعه عند دخوله أرض الملعب للإحماء، كما اصطحب أبناءه خلال عزف النشيد الوطني، في مشهد عاطفي يعكس مكانته الكبيرة لدى الجماهير.

أما عن المباراة الختامية لـ”البرغوث” فكانت مسك ختام لمسيرة طويلة، افتتح ميسي التسجيل للأرجنتين ضد فنزويلا في الدقيقة 39 بطريقة رائعة، ثم أضاف ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليعود ميسي ويختتم اللقاء بإحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80، منهياً المباراة بتسجيله هدفين تاريخيين أمام جماهير بلاده.

في ختام المقابلة أكد النجم ميسي أنه يحتفظ دائمًا بمشاعر كثيرة على ملعب المونيمونتال الذي كان شاهدًا على أشياء عاشها خلال مسيرته الكروية.