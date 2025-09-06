وسط تصفيق حار.. “صوت هند رجب” يحصد الأسد الفضي في مهرجان البندقية (فيديو)

حصد الفيلم التونسي “صوت هند رجب” للمخرجة كوثر بن هنية جائزة الأسد الفضي في الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، بعد أن أثار موجة تأثر غير مسبوقة في قاعة العرض.

وتسبب الفيلم في بكاء الحاضرين، وحظي بتصفيق متواصل استمر 23 دقيقة، في أطول موجة تصفيق شهدها المهرجان هذا العام.

ويستند الفيلم إلى تسجيلات صوتية حقيقية لمكالمة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) مع الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024، حين كانت محاصرة داخل سيارة تتعرض لإطلاق نار إسرائيلي في غزة، بعد مقتل جميع أفراد أسرتها.

ورغم توسلاتها عبر الهاتف لمدة 3 ساعات، فلم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها إلا بعد أيام، حيث عُثر على جثتها مع أقربائها والمسعفين الذين حاولوا نجدتها.

وقالت المخرجة كوثر بن هنية، في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع هذا الاستقبال الحافل، ووصفت العرض بأنه كان “لحظة حافلة بالمشاعر الفياضة”، مؤكدة أن هدفها إيصال القصة إلى العالم.

وأضافت “قتل طفلة لا ينبغي أن يكون موضوع خلاف، إنه جريمة”.

حضور قوي لغزة في المهرجان

وكان المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا قد توقع، منذ يوليو/تموز الماضي، أن يُحدث الفيلم “تأثيرا قويا في الحاضرين”، وهو ما تحقق بالفعل، إذ طغت أجواء حرب غزة على الدورة الحالية رغم مشاركة أسماء بارزة من هوليوود، مثل جورج كلوني وإيما ستون وجوليا روبرتس.

وتميز الافتتاح برسالة مفتوحة من مجموعة “البندقية من أجل فلسطين” التي أسَّسها 10 مخرجين إيطاليين مستقلين، وأدانت حرب الإبادة والتجويع في غزة.

وأكد فابيوماسيمو لوزي، أحد مؤسسيها، أن الهدف كان “وضع غزة وفلسطين في قلب الاهتمام العام في البندقية”، وهو ما تحقق مع انطلاق المهرجان بمظاهرة شارك فيها الآلاف تضامنا مع الفلسطينيين.

وحرص فنانون عالميون على التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية عبر ارتداء دبابيس ورفع لافتات أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

ردود دولية وإشكالات في التوزيع

الفيلم الذي تنتجه أسماء بارزة من هوليوود، بينهم براد بيت وخواكين فينيكس وروني مارا، لم يجد بعد موزعا في الولايات المتحدة، في ظل صعوبات تواجه الأعمال التي تنتقد إسرائيل في اختراق السوق الأمريكية. ومع ذلك، اختارته تونس رسميا لتمثيلها في سباق جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2026.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى بداية استهداف السيارة التي كانت تقل هند وعائلتها، لكن تقريرا للأمم المتحدة حمَّل إسرائيل المسؤولية عن الحادث. وما زال الجيش الإسرائيلي يقول إن “التحقيقات جارية”.

مهرجان البندقية.. السياسة في صدارة المشهد

ولم تقتصر الدورة الـ82 من المهرجان على “صوت هند رجب”، بل شهدت أعمالا أخرى ذات بعد سياسي بارز، بينها فيلم “ساحر الكرملين” عن صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفيلم “بوغونيا” لليوناني يورغوس لانثيموس الذي تناول قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحروب.

وبينما تواصل لجنة التحكيم برئاسة المخرج الأمريكي ألكسندر باين اختيار الفائزين من بين 21 فيلما، يُجمع النقاد على أن فيلم كوثر بن هنية ترك البصمة الأعمق في دورة طغت عليها السياسة، وتحولت إلى منصة لرفع الصوت ضد الحرب في غزة.