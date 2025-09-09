“بطاقة حمراء بوجه الطغاة”.. ناشطون يركلون نتنياهو في نيويورك (شاهد)

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجيًا لافتًا حين استخدم ناشطون نسخة مطابقة لوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ككرة في مباراة لكرة القدم أمام مقر الأمم المتحدة.

الفعالية نظمها فريق الفن الاحتجاجي الأمريكي “أنديكلين” INDECLINE، مستخدمًا الرأس الذي صممه الفنان الإسباني يوجينيو ميرينو.

الحدث وقع يوم الأحد 7 سبتمبر، وجاء بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي إلى ما يقع في غزة من إبادة جماعية.

وأوضح بيان صادر عن المجموعة أن المباراة شارك فيها ناشطون ومواطنون من خلفيات متعددة، من بينهم يهود وفلسطينيون، في رسالة رمزية ضد الحرب الدائرة في القطاع.

قالت مجموعة الفن الاحتجاجي الأمريكية في بيان لها، إن الفعالية الأخيرة من سلسلة “ركلة الحرية” أُقيمت في حديقة “روبرت موسز” بنيويورك، حيث لعب ناشطون كرة بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المجموعة رأت في اختيار المكان مفارقة مقصودة، إذ يُعرف “روبرت موسز” في التاريخ الأمريكي بكونه أحد أبرز رموز “الرجال العظام” الذين استخدموا مشاريع البنية التحتية لإزالة أحياء كاملة وتهجير سكانها بذريعة “التجميل” و”التحسين”.

وتساءل البيان: “إذا كان كل ما يحدث في غزة ليس جريمة، بل مجرد شؤون جيوسياسية يومية، فلماذا يُخفى عن الأنظار؟”.

وأضاف أن غزة تحولت من وطن إلى مخيم لاجئين، ثم إلى سجن مُخصخص، واليوم إلى ما يشبه معسكر إبادة.

وتابع البيان أن نتنياهو يتعامل مع الأمر كأنه مجرد لعبة، مستخدما مجموعة من الحيل ومتلاعبا بالقواعد، مشيرًا إلى أن شبح روبرت موسز يطل اليوم من الضفة الغربية، بينما يتحدث الطغاة عن بناء ريفييرا جديدة على أنقاض غزة.

وختم البيان بالقول: “حان الوقت لرفع البطاقة الحمراء”.