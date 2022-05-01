حديث الصورة

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محتوى رئيسي

  • اغتيال شيرين أبو عاقلة.. إعدام الشهود

    اغتال الجيش الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص حي في رأسها أثناء تغطيتها اقتحام قواته لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

    Published On 11/5/2022
    الزميلة شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإلى جوارها الصحفية شذى حنايشة
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  • فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

    رحب كل من  الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإعلان شركة فايزر عن قرب موعد توفير لقاح لعلاح فيروس كورونا .  

    Published On 10/11/2020
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  • الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

    سباق محموم شهدته  الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط انقسام في المشهد السياسي الأمريكي…

    Published On 4/11/2020
    إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت
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  • عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

    سمحت السلطات السعودية بداية شهر نوفمبر؛ باستئناف أداء  العمرة، للمعتمرين من خارج المملكة، وذلك عقب ٧ شهور من المنع على غرار حملة الإجراءات المشددة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا

    Published On 2/11/2020
    استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا
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تدفق المحتوى

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

نظم العشرات من سائقي التاكسي في المسكيك مظاهرة احتجاجية ضد التوسع في استخدام تطبيقات التوصل مثل (Uber Cabify and Didi at Angel de la )  مما أثر بالسلب على مستوى الدخل الشهري لهم، بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان لحماية سيارات الأجرة لحين عودة أصحابها.

Published On 14/10/2020
دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
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مراسلون بلا حدود تطالب ترمب وبايدن بحماية الصحفيين

في وقفة أمام بوابة بزاندنبورغ  الألمانية؛ دعت منظمة مراسلون بلا حدود، مرشحى الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على حماية الصحفيين ووقف أعمال العنف التي يتعرضوا لها  بجانب التضيق على المؤسسات الإعلامية على حد وصفهم.

Published On 7/10/2020
منظمة مراسلون بلا حدود تدعو مرشحي الرئاسة الأمريكية، لحماية حرية الصحافة الأمريكية ،وذلك في وقفة أمام بوابة براندنبورغ بألمانيا مساء الأبعاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٠ .
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مصر تعلن عن كشف أثري جديد يضم 59 تابوتا

أعلن وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني،  عن عثور  البعثة المصرية العاملة بالمنطقة عثرت على ثلاثة آبار للدفن على أعماق مختلفة؛  وذلك بالقرب من مقبرة سقارة المصرية. وتتراوح التوابيت المكتشفة ما بين 10 أمتار و12 مترًا بداخلها 59 تابوتًا خشبيًا ملونًا، معظمها في حالة حفظ جيدة ومحتفظة بألوانها الأصلية.    

Published On 5/10/2020
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تخفيف قيود كورونا في مدينة ملبورن الأسترالية

أعلنت مدينة ملبورن الأسترالية عن إنهاء حظر التجول، والسماح بالتجمعات  لما يصل إلى خمسة أشخاص في الخارج. وإعادة فتح دور رعاية الأطفال ورفع القيود المفروضة على بعض أماكن العمل، مع السماح للصناعات بالبدء في العودة الجزئية إلى العمل؛ كما يُسمح بحفلات الزفاف في الهواء الطلق، بحد أقصى خمسة أشخاص.  

Published On 28/9/2020
تم تخفيف قيود فيروس كورونا في جميع أنحاء مدينة ملبورن الإسترالية حيث تدخل فيكتوريا في خطوتها الثانية في خارطة طريق الحكومة لإعادة الفتح.
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قرار ترمب أمام صفقة تيك توك … ينزل هذه المرة!!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يؤيد من حيث المبدأ صفقة من شأنها أن تسمح لتيك توك (TikTok) بمواصلة العمل في الولايات المتحدة، حتى لو بدا أنها تتعارض مع أمره السابق بسحب ملكية تطبيق الفيديو من شركة “بايت دانس” (ByteDance) الصينية. وقال ترمب  إن تيك توك ستكون مملوكة لشركة جديدة تسمى “تيك توك غلوبال” (TikTok Global) […]

Published On 22/9/2020
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ألمان يطالبون بحماية لاجئ مخيم موريا باليونان

خرج عشرات المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد، لمطالبة إدارة بلادهم باستقبال المزيد من لاجئ مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية، وذلك بعدما تعرضت مخيماتهم للحريق الأسبوع الماضي مما أوقع ١٣٠٠٠ لاجئ بلا مأوي ،وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق عن استقبال ٢٥٠٠ لاجئ من المخيم.      

Published On 21/9/2020
طالب المتظاهرون الحكومة الألمانية باستقبال وحماية عدد أكبر من لاجئ مخيم موريا باليونات والذي تعرض لحريق هائل قبل أيام مما أدي لتشريد ١٣٠٠٠ لاجئ
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مدارس بروكلين الأمريكية تدرس تأجيل الدراسة مجددا

بعد تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا مجددا تدرس مدينة بروكلين الأمريكية تأجيل الدراسة.. بينما يتابع المعلمون مهامهم خارج أسوار المدرسة لضمان السلامة.

Published On 15/9/2020
لضمان السلامة: مدرسون أمريكيون يتابعون مهامهم أمام أبواب المدرسة
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الناجون من حريق موريا بلا مأوى

بعد خمسة أيام من حريق مخيم” موريا “بجزيرة ليسبوس اليونانية آلافٌ يفترشون الأرض بمواقف السيارات وساحات المتاجر، بعدما منعتهم الشرطة من الفرار للمناطق المجاورة للمخيم.

Published On 14/9/2020
لاجئون من مخيم" موريا "بجزيرة ليسبوس اليونانية يفترشون مواقف السيارات وساحات المتاجر بعد حريق في المخيم
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رمضان في مصر قبل وبعد كورونا

في صورة بليغة، قارنت وكالة رويترز أجواء رمضان في مصر خلال العامين الماضي والحالي، وذلك في أحد شوارع عزبة حمادة بحي المطرية، في مدينة القاهرة.

Published On 7/5/2020
تجمع سكان عزبة حمادة في حي المطرية بالقاهرة لتناول الإفطار خلال شهر رمضان بالعام الماضي، قبل أن تتبدل الأحوال، وتفرض أزمة كورونا التباعد الاجتماعي، وغلق المساجد، ومنع الإفطار الجماعي، وموائد الرحمن الشهيرة.
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أزمة كورونا تخيم على رمضان

تخيم أزمة كورونا على أجواء شهر رمضان الكريم في الدول العربية والإسلامية، في ظل التباعد الاجتماعي وإغلاق المساجد في عديد من دول العالم، للوقاية من تفشي الجائحة.

Published On 30/4/2020
مسحراتي فلسطيني يرتدي الكمامة ويقرع الطبلة لإيقاظ النائمين لتناول السحور في مدينة نابلس.
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