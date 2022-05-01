حديث الصورة

اغتال الجيش الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص حي في رأسها أثناء تغطيتها اقتحام قواته لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
رحب كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإعلان شركة فايزر عن قرب موعد توفير لقاح لعلاح فيروس كورونا .
سباق محموم شهدته الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط انقسام في المشهد السياسي الأمريكي…
سمحت السلطات السعودية بداية شهر نوفمبر؛ باستئناف أداء العمرة، للمعتمرين من خارج المملكة، وذلك عقب ٧ شهور من المنع على غرار حملة الإجراءات المشددة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا