غضب شعبي في تركيا بعد إساءة طلاب للكعبة وسليمان صويلو يرد (فيديو)

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حالة من السخط والصدمة بعد إقدام بعض الطلاب الجامعيين على تغيير ملامح الكعبة المشرّفة.

وعبّر مسؤولون وسياسيون أتراك عن غضبهم بعد إساءة ‏مجموعة من طلاب جامعة البوسفور “بوغازيجي” (في إسطنبول) للكعبة المشرّفة خلال معرض فني.

وكان بعض طلاب الجامعة قد حرّفوا صورة الكعبة، وأضافوا رسمًا لمخلوق غريب مكانها، علاوة على وضع علم المثليين في ركن اللوحة.

#bogazicilgbtrezaleti’ne müsaade edilmemeli,asla müsamaha gösterilmemelidir “İslâm'a sövmekten başka fikri olmayanlar;fikrin değil,İslâm’a sövmenin özgürlüğünü istiyorlar." [Malcom X] Kabe’yi ayak altına alan reziller, mutlaka bedelini ödemelidirler. pic.twitter.com/ZIFV8Vrkg9 — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) January 29, 2021

وعُرضت اللوحة المحرَّفة بساحة الجامعة التركية، ما أثار استياء وسخط بقية الطلاب، ونقلوا انطباعهم عن هذا التحريف المتعمّد -وفق تعبيرهم- إلى منصات التواصل، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة عبر تويتر، عن اعتقال أربعة أشخاص من “المثليين” الذين رسموا علم المثليين ورسومات مسيئة لقبلة المسلمين أمام جامعة البوسفور.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 29, 2021

وفي السياق، أدان رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، تصرّف هؤلاء الطلاب، الذي وصفه بالهجوم اللامحدود على مقدسات المسلمين والقيم الإسلامية، وقال إنهم سيتابعون الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 29, 2021

وتفاعل دعاة وناشطون أتراك مع وسوم #KabeKutsalımızdır و #BogaziciLgbtRezaleti للتنديد بالحادثة المهينة للمسلمين والمستفزة لمشاعرهم، مطالبين في الوقت ذاته بمعاقبة منفذيها.