إذا كنت تشعر بالصداع أو بآلام في الظهر أو الرقبة أو العمود الفقري أو المفاصل فعليك النظر في هذا النوع من العلاج الفيزيائي الجديد الذي لا يشمل أي عقاقير أو تدخل جراحي وهو ما يعرف “بالكيروبراكتيك” ويعني العلاج بالأيدي.

ما هو تخصص الكيروبراكتيك؟

تخصص الكيروبراكتيك (Chiropractic) هو نوع من الطب البديل يركز على تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وخاصة العمود الفقري.

ويُعتقد أن هذه الاضطرابات تؤثر على الصحة العامة من خلال الجهاز العصبي. يهدف الكيروبراكتيك إلى تحسين وظائف الجسم وتخفيف الألم عن طريق تعديل العمود الفقري والهياكل الأخرى.

وقالت الدكتور كلير ديلانغ المتخصصة في تقويم العظام يدويا بمركز (دوك) للعظام بالدوحة للجزيرة مباشر إن “الكيروبراكتيك” أو العلاج بالأيدي هو نوع من الطب التكميلي يعمل على الجهاز العصبي لمساعدة العضلات على الشعور بالراحة.

@m3alhakim

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تخصص "الكيروبراكتيك" والذي يستخدم في علاج آلام الفقرات ومشكلات العمود الفقري "يدويا"

https://t.co/YjtxsFgghO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2021

وأضافت “نحن نعالج الناس من مختلف الفئات العمرية وعالجت طفلة مؤخرا كانت تعاني من التواء في الكاحل بسبب ندبة من إصابة سابقة أدت إلى انحراف في الرجل، وبعد أن نظرنا في تاريخها المرضي وجدنا أنه يحدث لها التهاب في العينين، والعينان مرتبطتان بالعضلات أيضا. وبعد علاج التهابات العينين تحسنت جدا، فهذه الأمور مترابطة فيما بينها”.

وحول ماهية العلاقة بين الندبات والجروح القديمة بآلام العظام والمفاصل قالت الدكتور ديلانغ “عندما تحدث الإصابة فإن الجسم يضع بعض الأنسجة مكان الندبة وأحيانا لا يكون لدينا التدفق الدموي الكافي فلا يلتئم الجرح بشكل تام وهناك اكتشافات الآن تقول إن الندبات ربما تولد شعورا بالألم في أجزاء الجسم”.

وفي تجربة عملية لهذا النوع من العلاج قالت الدكتور كلير “اليوم سأعالج أسامة الذي يشعر بألم في أسفل الظهر ومنطقة ما بين كتفيه، وسأقوم أولا بفحص عضلاته للتأكد من استجابة جهازه العصبي ثم أفحص أجزاء محددة من عموده الفقري”.

وتابعت “بعد الفحص وجدت أن أسامة يعاني من ضغط على عضلاته وخاصة في منطقتي الكتف وأسفل الظهر وهذا يؤدي لشعوره المستمر بالألم”.

وأردفت “الآن سأقوم ببعض العلاج على الأجزاء المصابة وخاصة المفاصل وعضلات أسفل الظهر والكتف، وأعتقد أنه سيشعر بتحسن فوري بعد هذه الجلسة”.

هل الكايروبراكتيك خطير؟

يعتبر الكايروبراكتيك بالعموم آمنًا إذا تم تنفيذه بواسطة ممارس مرخص ومدرب جيدًا.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نوع من العلاج، هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها.

ومن المخاطر حدوث آلاف مؤقتة بعد الجلسة، وإصابات في العمود الفقري، رغم ندرة حدوثها، مثل الانزلاق الفقاري أو ضغط الأعصاب.

كما أن هناك خطر نادر جدا للإصابة بالسكتة الدماغية بعد التعديلات التي تشمل منطقة الرقبة، فضلا عن بعض الأضرار العصبية.

ما الفرق بين الاستيوباثي والكايروبراكتيك؟

كل من الاستيوباثي والكايروبراكتيك يقدم نهجًا بديلاً ومكملًا للرعاية الصحية التقليدية، ولهما فوائد على صحة الجهاز العضلي الهيكلي. كل واحد منهما له فلسفته وتقنياته الخاصة، واختيار الأنسب يعتمد على احتياجاتك الصحية وتفضيلاتك الشخصية.

الاستيوباثي يعتمد على مبدأ أن الجسم يمكنه الشفاء الذاتي وأن التدخلات اليدوية يمكن أن تحفز هذه العملية. يركز الاستيوباثي على معالجة الجسم ككل وليس فقط المناطق المصابة.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فهو وسيلة لاكتشاف المشكلات الصحية وعلاجها والوقاية منها عن طريق تحريك عضلات ومفاصل الشخص وتمديدها وتدليكها.

ويعتمد العلاج العظمي على مبدأ أن صحة الفرد تعتمد على عمل العظام والعضلات والأربطة والأنسجة الضامة معًا بسلاسة.

يستخدم أخصائيو هذا العلاج زيادة حركة المفاصل وتخفيف التوتر العضلي وتقليل الألم وتعزيز إمدادات الدم إلى الأنسجة، لمساعدة الجسم على الشفاء.

أما الكايروبراكتيك فيركز بشكل خاص على اضطرابات العمود الفقري وكيفية تأثيرها على الجهاز العصبي.

يُعتقد أن تحسين وظائف العمود الفقري يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.

ويعتمد بشكل رئيسي على التعديلات اليدوية للعمود الفقري والمفاصل لتحسين التوازن الهيكلي وتخفيف الألم.

هل الكايروبراكتيك يعالج الديسك؟

الكايروبراكتيك يمكن أن يكون جزءًا من خطة علاج متعددة الأوجه لعلاج الديسك (الإنزلاق الغضروفي)، ولكن يجب توخي الحذر والمشاورة مع الأخصائيين الصحيين المؤهلين.

يتم ذلك عبر تخفيف الألم عن طريق التعديلات اليدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين محاذاة العمود الفقري وتخفيف الضغط على الأعصاب المحيطة

كما أن التعديلات قد تساعد في تحسين نطاق الحركة وتقليل التشنجات العضلية المحيطة بالمنطقة المتضررة. 3

وأخيرا، بعض التعديلات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في المناطق المتضررة من العمود الفقري.