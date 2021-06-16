رغم مرور 8 أشهر.. حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تواصل الصدارة عربيا

رغم مرور نحو 8 أشهر، إلا أن حملات (مقاطعة المنتجات الفرنسية) لا تزال تتصدر منصات التواصل في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

واليوم تصدر وسم (#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية232) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر. ويشير الرقم إلى عدد الأيام منذ انطلاق دعوات المقاطعة وحتى الآن.

شاركونا المقاطعة فأنتم السند والقوة لنا #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية232 pic.twitter.com/986z8G5Ipk — خالد احمد الشنفري (@alsha3er27) June 16, 2021

وبشكل يومي، يظهر الوسم ضمن قائمة الأعلى تداولًا مرفقًا بعدد الأيام منذ بدء الحملات -التي جاءت عفوية وتفاعل معها الملايين- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي شهر رمضان الماضي تصاعدت الحملة بشكل لافت وتجددت دعوات المقاطعة بقوة.

وتعكس تلك الحملات الإلكترونية الحال على أرض الواقع وإصرار شعوب كثيرة على مواصلة المقاطعة ردا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم المسيئة للإسلام وللنبي محمد ومواصلة نشرها بزعم حرية التعبير.

بدفاعنا عن رسولنا محمدﷺ والانتصار له ونحن نقاطع #فرنسا ونشارك في حملة المقاطعة ازددنا شرفا ورفعة وشعرنا بقوتنا ووحدتنا كأمة *فلن نتراجع ولن نستسلم حتى تحقيق الهدف وتأديب المعتدين#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية232 pic.twitter.com/rVXmDKo4i7 — قناة تقرير (@tqriir) June 15, 2021

وأثبتت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية أنها لم تكن عابرة أو مجرد رد فعل سريع على إساءة ماكرون وعدم اعتذاره هو وحكومته على الإساءات المتكررة بحق المسلمين، بل باتت تلك الحملات روتينًا يوميًا للكثير من الشعوب العربية والإسلامية.

ومنذ انطلاق الحملات الشعبية والإلكترونية قبل أشهر، يتفاعل يوميًا ناشطو منصات التواصل العربية والإسلامية، برصد أبرز المنتجات والبضائع والعلامات التجارية الفرنسية المنتشرة في بلادهم، والحث على ضرورة مقاطعتها مع استمرار الحملة وتوسيع نطاقها.

وشهدت فرنسا خلال أكتوبر الماضي، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبان حكومية، ودعم الأمر عدد من الشخصيات الرسمية الفرنسية من بينها الرئيس ماكرون، ما أشعل غضبا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.

وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

وانتشرت منذ أشهر مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة بضائع فرنسية من مراكز تجارية، ودشن مصريان تطبيق (أين صنع؟) للهواتف الذكية لكشف الدولة المنتجة للسلع والمساعدة في تجنب شراء المنتجات الفرنسية.

ورغم محاولات الحكومة الفرنسية امتصاص الغضب الشعبي في العالم العربي والإسلامي، فإن المقاطعة لا تزال ماضية في طريقها.

إلا رسول الله صل الله عليه وسلم ❤️

إلا حبيب الله صل الله عليه وسلم ❤️ إلا النبي صل الله عليه وسلم ❤️ ولن نقبل بأي إساءة للحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم ❤️#مقاطعة_المنتجات_الفرنسيه232 pic.twitter.com/j1mSWi7XiI — ❤️⁩⁦⁩⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩عاشق الأهلي ⁦❤️⁩⁦⁩⁦⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩ (@115_550) June 16, 2021

وفرضت حملات المقاطعة واقعًا صعبًا على اقتصاد فرنسا، وقالت رويترز في تقرير سابق إن مصالح باريس الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

وكان الاقتصاد الفرنسي سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات المقاطعة.

فانيه …. فلنكن جميعًا فى ركاب المقاطعين من اجل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية232 pic.twitter.com/zHQD4zdupT — usama (@usama31780) June 16, 2021

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية232

لما ابتدأ بـ :

{أنا أكثرُ منك مالًا}..

انتهى إلى :

{وما أظنُّ الساعةَ قائمة} .. عندما تغدو الدنيا مركزًا ..

تخرج الآخرةُ من دائرةِ الاهتمام ..

اللهمَّ لا تجعل الدنيا أكبر همِّنا .. pic.twitter.com/40TM3iObuy — ابو عمر الشامي (@aboomer399) June 16, 2021

اللهم صل علىسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية232 pic.twitter.com/0Cv0NYftmf — khaled (@mayn_DA) June 16, 2021

اللهم صل و سلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين….و صل اللهم على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين……

"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه232 pic.twitter.com/Zuk2VG9rGq — Suliman (@Suliman011001) June 15, 2021