فاطمة قاوقجي.. من هي مترجمة أردوغان المحجبة التي خطفت الأنظار خلال لقائه بايدن؟

لفتت مترجِمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل على هامش قمة الناتو، وثارت تساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هوية تلك الشابة المحجبة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فالمترجمة الشابة هي فاطمة قاوقجي (أبو شنب) المتخصصة في العلاقات الدولية -وهي من أصول فلسطينية- ودائمًا ما تظهر إلى جانب أردوغان لتقوم بمهمة الترجمة خلال لقاءات رسمية مهمة مع زعماء العالم.

• أُسقِطَت الجنسية التركية من مروة قاوقجي وطُورِدَت في أنحاء البلاد إلى أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

• عملت فاطمة قاوقجي مساعدة بحث في عدة أماكن، منها منظمة بيكي تفند للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس بالولايات المتحدة.#تركيا #إسطنبول — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2021

فاطمة هي ابنة مروة قاوقجي أول نائبة محجبة دخلت البرلمان التركي عام 1999 عن حزب (الفضيلة) بزعامة رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، إلا أنها طُردَت وأسقط عنها الرئيس سليمان ديمريل حينذاك الجنسية التركية ومنعها من دخول البرلمان بسبب ارتدائها الحجاب بدعوى مخالفتها لأسس العلمانية التي بنيت عليها الجمهورية التركية الحديثة، الأمر الذي سبّب أزمة سياسية كبرى في البلاد.

كما صدر -حينها- قرار قضائي بحظر حزب الفضيلة ومنع خمسة من قادته بينهم مروة من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات.

لكن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر بيانًا بعدم قانونية إسقاط عضوية البرلمان والجنسية التركية عن مروة، غير إنها طُورِدَت في أنحاء البلاد فاضطرت للهجرة إلى الولايات المتحدة قبل أن تعود عام 2017 وتستعيد جنسيتها وهي اليوم سفيرة تركيا في ماليزيا بينما تشغل شقيقتها (خالة فاطمة) روضة قاوقجي عضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية.

كما جرى تعيين مريم قاوقجي -الابنة الكبرى لمروة- ضمن مستشاري الرئيس التركي، في حين تولت فاطمة منصبًا في الرئاسة التركية كخبيرة في العلاقات الدولية وظهرت كمترجمة خاصة بأردوغان في كثير من اللقاءات.

الفتاة المحجبة بجانب الرئيس #أردوغان أثناء لقاءه مع الرئيس الأمريكي بايدن تلفت الأنظار بحجابها.. حيث اعتبرها البعض رسالة من #أردوغان لمن يكرهون حجاب المرأة. pic.twitter.com/2cxu53hx8J — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 15, 2021

وعملت فاطمة قاوقجي من قبل مساعدة بحث في أماكن مختلفة، منها منظمة (بيكي تفند) للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتمام تعليمها في واشنطن العاصمة.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة عام 2003، قاد سلسلة إجراءات وتعديلات دستورية لرفع القيود التي كانت مفروضة على المحجبات داخل البلاد، بعدما كان محظورًا على نطاق واسع في حكومات سابقة خاصة داخل المؤسسات الرسمية والتعليمية.

والتقى أردوغان بايدن على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستغرق اللقاء نحو 45 دقيقة وصفه أردوغان بالمثمر وقال إنهما اتفقا على أسس إيجاد حلول بناءة لجميع القضايا المعلقة والتباينات في وجهات النظر واتباع الحوار المباشر.

وقبل لقاء بايدن، التقى أردوغان أيضًا خلال القمة بقادة آخرين بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Fatma hanım Malezya Büyükelçimiz Merve Kavakçı’nın kızı. İlkokuldayken gazeteciler okul basıp “bu çocuklar zenci mi”, “başı açık mı kapalı mı” diye taciz edilen çocuklardan. Şimdi burun kıvıran monşer tayfa diplomasi, tarih ve İngilizce de Fatma hanımın yanında konuşamazlar bile. — Erem Şentürk (@EremSenturk) June 16, 2021

فاطمة قاوقجي، أو فاطمة أبو شنب (نسبة لأصلها) العربي. هي ابنة البرلمانية مروة قاوقجي التي طردت من البرلمان في عهد رئيس الوزراء أجاويد عام 1999 ، وسحبت منها الجنسية بسبب الحجاب.

وفي عهد #أردوغان أعيدت لها جنسيتها، وتم تعيينها سفيرة في ماليزيا. واليوم ابنتها ترافق الرئيس. pic.twitter.com/mQ2u2H5IxO — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 16, 2021