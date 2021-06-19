“عناكب نهاية العالم”.. أنسجة العنكبوت تغطي فيكتوريا وتثير ذعر الأستراليين (فيديو)

تسببت الفيضانات بمناطق ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا في إحداث ضجة حول أعداد العناكب في البلاد بعدما انتشرت صور مروعة لطبقات واسعة من أنسجة وشبكات خيوط العنكبوت غطت الشجيرات شرق منطقة غيبسلاند.

وتعرضت المنطقة لأيام من الأمطار المستمرة الأسبوع الماضي. وكما هو الحال بالنسبة للبشر، شوهدت العناكب وهي تحاول الوصول إلى مناطق مرتفعة مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

وأغرقت الصور التي نشرها موقع (ريديت) الشهير وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “إذا لم تكن الفيضانات كافية، فسأعطيكم، عناكب نهاية العالم”.

لكن البروفيسور ديتر هوشولي من مجموعة البيئة التكاملية بجامعة سيدني قال لقناة (7 نيوز) الأسترالية “إنها بعيدة كل البعد عن نهاية العالم، وبدلًا من ذلك، فهي طبيعية”.

في مشهد غير مألوف.. أنسجة العنكبوت تغطي مساحات واسعة في مناطق بـ #أستراليا بعد هطول الأمطار الغزيرة عليها! pic.twitter.com/qo7n9gvb9a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2021

وأضاف “هذه ظاهرة شائعة بشكل مدهش بعد الفيضانات. هذه مجموعة من العناكب تسمى عناكب الشبكة الورقية التي تقضي حياتها بهدوء في اصطياد مجموعة من الحشرات المختلفة من الطبقة الأرضية”.

وتابع “إنهم ينشئون شبكة مختلفة قليلًا عن تلك التي نعرفها أكثر، مثل شبكات الجرم السماوي، وتكون شبكاتهم مسطحة وغالبًا ما تعيش العناكب بين طبقتين من الحزام”.

"Absolutely beautiful but also completely terrifying" Take a look at the Australian town blanketed in cobwebs https://t.co/E5lVRwh0H5 pic.twitter.com/qHuVJPWLyT — ITV News (@itvnews) June 16, 2021

وأردف “عندما تهطل أنواع من الأمطار الغزيرة جدًا وتغمر هذه العناكب التي تقضي حياتها في خفاء على الأرض، لا يمكنها العيش هناك بعد الآن، وتفعل بالضبط ما نحاول القيام به. ينتقلون إلى الأرض المرتفعة ويبنون منزلاً جديدًا هناك”.

وأضاف “أحد الأشياء المثيرة للاهتمام حقًا هو أن يظهر لنا ما يحدث دائمًا تحت أنوفنا، في نظام بيئي نابض بالحياة بعيدًا عن الأنظار بعيدًا عن العقل. نحن لا ندرك مقدار ما يحدث في طبقة الأرض حتى تظهر هذه الأشياء على مرأى من الجميع “.

في غضون ذلك، بدأ سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات عملية التنظيف البطيئة.

لكن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في نهاية الأسبوع بالمنطقة لذلك فإن الأمر “لم ينتهِ بعد” حسبما قال أندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ، مضيفًا “علينا مواصلة التركيز على المخاطر المحتملة”.