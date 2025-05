“عناكب نهاية العالم”.. أنسجة العنكبوت تغطي فيكتوريا وتثير ذعر الأستراليين (فيديو)

تسببت الفيضانات بمناطق ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا في إحداث ضجة حول أعداد العناكب في البلاد بعدما انتشرت صور مروعة لطبقات واسعة من أنسجة وشبكات خيوط العنكبوت غطت الشجيرات شرق منطقة غيبسلاند.

وتعرضت المنطقة لأيام من الأمطار المستمرة الأسبوع الماضي. وكما هو الحال بالنسبة للبشر، شوهدت العناكب وهي تحاول الوصول إلى مناطق مرتفعة مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

وأغرقت الصور التي نشرها موقع (ريديت) الشهير وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “إذا لم تكن الفيضانات كافية، فسأعطيكم، عناكب نهاية العالم”.

لكن البروفيسور ديتر هوشولي من مجموعة البيئة التكاملية بجامعة سيدني قال لقناة (7 نيوز) الأسترالية “إنها بعيدة كل البعد عن نهاية العالم، وبدلًا من ذلك، فهي طبيعية”.

وأضاف “هذه ظاهرة شائعة بشكل مدهش بعد الفيضانات. هذه مجموعة من العناكب تسمى عناكب الشبكة الورقية التي تقضي حياتها بهدوء في اصطياد مجموعة من الحشرات المختلفة من الطبقة الأرضية”.

وتابع “إنهم ينشئون شبكة مختلفة قليلًا عن تلك التي نعرفها أكثر، مثل شبكات الجرم السماوي، وتكون شبكاتهم مسطحة وغالبًا ما تعيش العناكب بين طبقتين من الحزام”.

"Absolutely beautiful but also completely terrifying"

Take a look at the Australian town blanketed in cobwebs https://t.co/E5lVRwh0H5 pic.twitter.com/qHuVJPWLyT

— ITV News (@itvnews) June 16, 2021