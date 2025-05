شاب يصبح حديث المنصات بعد تصرف عفوي تجاه أحد المشردين (فيديو)

حظي طالب في جامعة فلوريدا الأمريكية بشهرة واسعة بسبب تصرف إنساني عفوي تجاه أحد المشردين وانتشار مقطع فيديو للواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر مؤخرًا جاباري ريتشاردسون في المقطع الذي شاهده الملايين على موقع تيك توك وهو يقدم مساعدة عفوية لرجل بلا مأوى على جانب طريق سريع كان يرفع لافتة طلبًا للعون.

وفي الفيديو، يمكن رؤية ريتشاردسون وهو يخرج من سيارته ليتخلى عن متعلقاته ويعطي الرجل أزواجًا من الأحذية والملابس.

يقول ريتشاردسون إنه كان في طور الانتقال وأراد أن يعطي ملابسه لمن يحتاجها بدلاً من بيعها.

Jabari Richardson, a senior @FAMU_1887 , recently went viral on Tik Tok for getting out of his car off of the exit of I-10 and North Monroe Street in #Tallahassee and giving a #homeless man pairs of shoes and clothes. #kindness pic.twitter.com/SiUNiv1NX3

— Channing Frampton (@Channing_TV) June 12, 2021