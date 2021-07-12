لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم عند التعرق؟ وكيف نتخلص منها؟ (فيديو)

التعرق ظاهرة طبيعية تساعد الجسم على التخلص من السموم والدهون ودرجة الحرارة المرتفعة، لكن الأكثر إزعاجًا هي الرائحة التي قد تسبب للكثيرين الإحراج خاصة أن الإنسان في أغلب الأحيان لا يشتم رائحة نفسه.

كما أن خروج العرق من الجسم بغزارة ربما يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل: الخلل في نشاط الغدد أو السكري أو ضغط الدم. لكن لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم؟

يقول الدكتور رائد الصمادي استشاري الأمراض الجلدية بالمستشفى الأهلي في الدوحة، إن العرق ظاهرة صحية تحدث من خلالها فقدان الحرارة الزائدة في الجسم أو السيطرة وتنظيم الحرارة الزائدة في الجسم.

نوعان من غدد العرق

وأشار خلال لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، إلى نوعين من غدد العرق:

الغدد العرقية: وهي التي تعمل على إفراز الماء عند ارتفاع درجة حرارة الجسم وبالتالي تنظم حرارة الجسم والتخلص من الحرارة الزائدة، وتوجد في الطبقة الخارجية من الجلد أو أدمة الجلد وتوجد بشكل كبير في اليدين والقدمين والإبطين. غدد الرائحة: وهي التي تعطي الرائحة المميزة لكل شخص وتكون إفرازاتها عادة دهنية وتنتشر في الأماكن الشعرية أي التي يكون فيها شعر وتتمركز بشكل أعمق في الجلد من الغدد العرقية.

وتوجد كل من غدد العرق وغدد الرائحة في الإبطين على وجه التحديد وفي ثنيات الجلد كما تنتشر على جميع أنحاء الجسم، وفق الصمادي.

وأوضح أن إفرازات العرق السائل ليس له رائحة ولكنه يتغير مع الوصول إلى مستوى سطح الجلد حيث توجد بكتيريا تعمل على تفتيت العرق وبالتالي تعطي الرائحة المميزة لكل شخص.

ومن أهم أسباب التعرق:

التوتر والقلق.

ارتفاع درجة الحرارة.

العوامل الوراثية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

البدانة.

الشعور بألم شديد أو غثيان أو دوار.

الحركة والنشاط.

نصائح مهمة تجعل رائحة الجسم طيبة ومنعشة طوال الوقت 👇#مع_الحكيم pic.twitter.com/HVj21wkDwn — مع الحكيم (@m3alhakim) July 8, 2021

وللتخلص من رائحة العرق يجب: