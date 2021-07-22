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“عفريت الغبار”.. دوامة ترابية مفاجئة تطيح باللاعبين أثناء مباراة كرة قدم (فيديو)

اقتحمت الدوامة المفاجئة أرض الملعب كشبح ضخم وبدأت في ابتلاع كل ما يصادفها (مواقع التواصل)
هبة حافظ هجرس
22/7/2021

شقت دوامة ترابية طريقها فجأة عبر ملعب خلال مباراة كرة قدم محلية في بوليفيا، الثلاثاء الماضي، لتبتلع كل ما في طريقها في مشهد مثير حظي برواج واسع.

واقتحمت الزوبعة الترابية المفاجِئة أرض الملعب كشبح ضخم وبدأت في ابتلاع كل ما يصادفها حتى بعض اللاعبين الذين أطاحت بهم في الهواء بينما ركض آخرون ذعرًا لكنها ظلت تطاردهم.

وحدثت الظاهرة التي توصف بـ”عفريت الغبار” في وضح النهار بينما كان اللاعبون في منتصف نهائي بطولة صغيرة ببلدية (أشوكلا)، لكنها لم تتسبب في أضرار واضحة.

والدوامة الترابية هي زوابع تحمل أتربة ورمال وتحدث في كثير من البلاد الصحراوية.

وفي العادة، الدوامات الترابية غير مؤذية ولكن في حالات نادرة يصبح حجمها كبيرًا ويؤدي إلى أضرار في الأرواح والممتلكات.

المصدر : الجزيرة مباشر + غلوبال نيوز

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