مشيعون في مصر: جثة تتحرك أثناء الجنازة.. والأطباء يحسمون الجدل (فيديو)

في واقعة أثارت ضجة في مصر، قال مشيّعون إنهم فوجئوا بما زعموا أنها “حركة” صدرت عن جثة أحد المتوفين داخل النعش أثناء مراسم الدفن وصلاة الجنازة، وهو الحادث الذي انتقل صداه على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل إعلام محلية.

وثق مقطع فيديو الحادثة التي وقعت مساء الإثنين في مدينة إدكو بمحافظ البحيرة شمالي البلاد، عندما صرخ المشيعون مطالبين الجموع بالتوقف وفتح الكفن بعدما لاحظوا تحرك المتوفى داخل النعش.

ميت يتحرك خلال جنازته في مصر.. ويلتقط أنفاسه! #مصر الأطباء أكدوا وفاة الرجل ولم يعطوا تفسيراً علمياً لما حدث pic.twitter.com/8XkTJtmcOD — Podcast.1 بودكاست (@Hashtagelyoum) July 27, 2021

وبين من قال إنه رأى قدمه تتحرك ومن أكد أنه سمع أنفاسه، قرر الأهالي إخراج الميت من الكفن وهرعوا به لأقرب مستشفى وهناك حسم الأطباء الأمر بأن “الرجل ميت منذ فترة” من دون تقديم تفسير طبي لما حدث، فعاد الأهالي به مرة أخرى للمقابر ودفنوه وسط حالة من الذهول.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وأظهر مقطع الفيديو حالة الهرج والمرج التي انتابت المشيعين عقب ما قيل بأن المتوفى يتحرك داخل النعش ويمكن سماع أصوات تقول “الميت صحي، حد يحل وشه يا جماعة، حد يحل الكفن، لسة عايش، لا إله إلا الله”.

وقال أحد أقارب المتوفى لإحدى الفضائيات الخاصة، إن ابن عمه (43 عامًا) كان محجوزا في العناية المركزة بمستشفى إدكو بعدما دخل في غيبوبة تامة وتبين أنه يعاني من جلطة في المخ ووضع على التنفس الصناعي، إلى أن توقفت عضلة القلب وأُعلنت وفاته.

وأضاف أنه عند دفنه شعروا به يتحرك من ناحية البطن لكن بلا تنفس أو حركة من ناحية الوجه، فعادوا به على الفور إلى المستشفى حيث أكدوا وفاته وبعدها عُرض على طبيب خاص وأكد وفاته أيضًا.