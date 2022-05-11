استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص حي في الرأس من جيش الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح على صفحتها في فيسبوك إن الزميلة شيرين أصيبت برصاص حي في الرأس، بينما أصيب الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه مستقر حتى الآن.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال محاولات إسعاف الزميلة شيرين، إذ أفاد شهود عيان لتلفزيون فلسطين بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص عليهم أثناء محاولتهم إنقاذها.

وشيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، إذ التحقت بها عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها، وعلى مدى ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وُلدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية.