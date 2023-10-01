أتحدث الإنجليزية أو الإسبانية أو العربية”.. إشادة بوزير مغربي رفض التحدث بالفرنسية (فيديو)

رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.

جاء ذلك بحسب مقطع “فيديو” خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة في مدينة مراكش بين 27 و29 شتنبر (سبتمبر/أيلول)، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما طلب صحفي من مزور التحدث بالفرنسية، قال الوزير إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

🇲🇦🇫🇷#FLASH| Une vidéo du ministre de l’Industrie Ryad Mezzour devient viral après avoir refusé de parler français 🇫🇷 et suggéré l'arabe 🇲🇦, l'anglais 🇬🇧 ou l'espagnol 🇪🇸 lors de la Conférence africaine sur la réduction des risques en santé à Marrakech. pic.twitter.com/PtAq9lV0fH — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) September 29, 2023

ويأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من حملة إلكترونية للمطالبة بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.

كما أن السلطات المغربية رفضت مساعدة باريس في جهود الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأثار موقف المغرب من المساعدات الفرنسية جدلًا كبيرًا في باريس، دفع ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة “إكس” موجهة إلى المغاربة.

لكن يبدو أن خطاب ماكرون أغضب المغاربة الذين اعتبروه حنينًا فرنسيًا إلى الحقبة الاستعمارية، وخلّف حالة من الجدل والاستياء على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد عدد من رواج مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بموقف الوزير مزّور وافتخروا بإتقانه العديد من اللغات، إذ ثمّن المحلّل السياسي المغربي سمير بنّيس في تدوينة على منصة “إكس” موقف مزّور، مشيرًا “أنّ المغرب يطالب احترام مصالحه ومؤسّساته”.

وقال “إن المغرب اليوم لم يعد مغرب 20 أو 30 سنة مضت، ولم تعد الأجيال الجديدة من المغاربة تقبل أن يُعامل بلدهم بازدراء”.

Voici un signe qui ne trompe pas, un signe du nouveau Maroc, d'un Maroc qui exige le respect de ses intérêts et de ses institutions. Je l’ai dit et je le redis à satiété, le Maroc d’aujourd’hui n’est plus le Maroc d’il y 20 ou 30 ans et les nouvelles générations de Marocains… https://t.co/O5tgX9nT9o — Samir Bennis (@SamirBennis) September 30, 2023

وعلّق الناشط إدريس بركان عن الحادثة في تدوينة على منصّة “إكس”، موضّحًا أن تراجع استعمال اللغة الفرنسية حول العالم، جاء بسبب كره باريس في إفريقيا، “وأن اللغة الإنجليزية لا يزال أمامها مستقبل مشرق”.

Le français aurait pu rester dans le top 5 des langues les plus parlées au monde d’ici 2050 (il est aujourd’hui 5ème avec 310 millions de personnes capables de le parler et aurait pu atteindre 750 millions d’ici 2050) mais Paris s’est fait tellement détester en Afrique que… https://t.co/HvVSjCs1Nr — Idriss J. Aberkane Ph.D, Ph.D & Ph.D (@idrissaberkane) September 30, 2023

وأشادت الناشطة سامية في تدوينة على تحدّث مزّور بخمس لغات زائد اللّهجات المحليّة بطلاقة ممّا “يعطيه حرية الاختيار”.

Il doit maîtriser 5 langues le gars + des dialectes..

Il peut se permettre de choisir.

Et avec la manière en plus…

So bossy! https://t.co/MplwTw8TsV — ۞Samyyaaa 🎀 (@Samyyaaa3) September 29, 2023

يذكر أن العلاقات المغربية الفرنسية تعيش في عهد الرئيس ماكرون على إيقاع العديد من التقلبات والتباين في وجهات النظر بشأن العديد من الملفات والقضايا.

ولم تعين الرباط، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سفيرًا جديدًا لدى باريس، خلفًا للسفير محمد بن شعبون، الذي عيّنه الملك محمد السادس على رأس “صندوق محمد السادس للاستثمار”.