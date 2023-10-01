أردوغان: لن نقدّم تنازلات من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم نعد ننتظر شيئا (شاهد)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده لم تعد “تنتظر شيئًا” من الاتحاد الأوروبي بعد المماطلة في مسعاها للانضمام إلى عضويته على مدى عقود.

وقال أردوغان في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة “لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبًا”، مشددًا على أن أنقرة “لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطًا في مسار الانضمام” إلى التكتل.

وأضاف “هناك من يريدون إعطاءنا دروسًا في حقوق الإنسان، ولكن مع الأسف هم لا يقومون بهذا الأمر تجاه المسلمين ولا سيما الأتراك المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “لن نقدّم تنازلات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإذا قرر إلغاء مشروع عضويتنا فلا مانع لدينا”.

وقدّمت تركيا، التي ما زالت رسميًّا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، طلبها عام 1987 إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي 1999 إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام التي بدأت في 2005 لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة.

وتصطدم مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بكثير من العوائق التي يضعها الاتحاد في وجه التقدم بالمفاوضات بين الجانبين، بينما يسود اعتقاد واسع لدى الأتراك بأن الاتحاد الأوروبي يختلق الذرائع لمنع بلادهم من الانضمام إليه.