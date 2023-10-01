تركيا.. انفجار بالقرب من وزارة الداخلية في أنقرة

قال وزير الداخلية التركي، صباح اليوم الأحد، إن شخصين نفذا هجومًا بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في منطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، وذلك بعد سماع دوي انفجار وإطلاق نار.

وسارعت قوات الأمن إلى فرض تدابير أمنية واسعة في المنطقة، بينما قال الوزير إن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح طفيفة.

وأضاف الوزير أن المهاجمَين، اللذين وصفهما بأنها “إرهابيان”، قدما إلى المنطقة في سيارة تجارية خفيفة، وشنا هجومًا بالقنابل اليدوية عند مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.

وأردف قائلًا إن أحد المهاجمَين فجَّر نفسه بينما جرى “تحييد” المُنفذ الآخر.

وأغلقت قوات الأمن المنطقة أمام حركة المرور، بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضًا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.