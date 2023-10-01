حريق داخل ملهى في مدينة مرسية الإسبانية يخلف 13 قتيلا (فيديو)

قضى 13 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الأحد، بحريق اندلع في ملهى ليلي في مدينة مرسية جنوب شرق إسبانيا، في حصيلة أكدت السلطات أنها قابلة للارتفاع مع تواصل البحث عن جثث.

ونشرت خدمة الإطفاء والطوارئ صورًا ومقاطع “فيديو” توضح الجهود المبذولة لإخماد الحريق.

وأشارت إلى أن “الإطفائيين ما زالوا يواصلون العمل في مكان الحادث ولا يستبعد العثور على ضحايا إضافيين”.

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023

كما نشرت شرطة المدينة صورًا توضح حضورها في المنطقة المتضررة، مع كلمات التعازي لعائلات الضحايا وأصدقائهم.

وأظهرت مقاطع الـ”فيديو” الحريق المنبثق من داخل المبنى وهو ينتشر في جميع أرجائه.

🔴 Ampliación | Al menos siete muertos en el incendio de una discoteca en Murciahttps://t.co/99J9LtUOXc pic.twitter.com/zjroe9d2JW — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 1, 2023

وعلق ناشر أحد تلك المقاطع قائلًا: “لقد مررنا بلحظات من الذعر الشديد الليلة في مسرح ديسكوتيكا، عندما بدأ كل شيء يحترق لأسباب غير معروفة”.

🔴ACTUALIZACIÓN. Los servicios de emergencias confirman el fallecimiento de 11 personas en el incendio originado en Atalayas https://t.co/de7wbeZDFR — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 1, 2023

وبحسب المعلومات الأولى التي قدمتها السلطات، اندلع الحريق في الطابق الأول من الملهى الليلي.

وتابعت “الأولوية لتحديد مكان الجثث في المبنى ولا توجد أي فرضية مرجحة في الوقت الحالي للأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق”.

وأوضح رئيس البلدية أن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة 6 صباحًا في الملهى الليلي الواقع في منطقة أتالايا في مرسية كان “شديدًا جدًا في الداخل”.

وأضاف أنهم تمكنوا من إخماد الحريق في غضون ساعة، لكن “لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها” من تحت الأنقاض، وهي مهمة معقدة نظرًا “لخطر الانهيار”.

🔴 En estos momentos nos encontramos trabajando en el incendio de una discoteca en la zona atalayas.

Cerca de 40 efectivos en el lugar

12 vehiculos pic.twitter.com/eX2NpyRR9j — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023

وأعلن عمدة المدينة خوسيه باليستا، حالة الحداد في مدينة مرسية لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.

وأضاف قائلًا عبر حسابه الرسمي: “الدعم والتشجيع للعائلة والأصدقاء في هذه الأوقات الصعبة”، مؤكدًا صعوبة الحادث، وأكد مواصلة خدمات الطوارئ عملها في المنطقة.

⚫️ Declaramos tres días de luto oficial en la ciudad de Murcia por los fallecidos en el incendio producido en la discoteca Teatre de Atalayas. pic.twitter.com/GnZ3JaOgNA — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 1, 2023

وبحسب السلطات، شاركت في إخماد الحريق 12 سيارة طوارئ و40 إطفائيًا، بالإضافة إلى حوالي 20 شرطيًا.

وفي عام 1990، قضى 43 شخصًا بحريق في ملهى ليلي في سرقسطة بمنطقة أراغون شمال شرق البلاد.