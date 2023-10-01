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حريق داخل ملهى في مدينة مرسية الإسبانية يخلف 13 قتيلا (فيديو)

وأعلنت الشرطة الوطنية عبر منصة إكس أن "خبراء من الشرطة العلمية والقضائية انتشروا... للتحقيق"، وبحسب المعلومات الأولى التي قدمتها السلطات، اندلع الحريق في الطابق الأول من الملهى الليلي.
الشرطة الإسبانية أعلنت أن الحريق أندلع في الطابق الأول من الملهى الليلي (مواقع التواصل)
1/10/2023

قضى 13 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الأحد، بحريق اندلع في ملهى ليلي في مدينة مرسية جنوب شرق إسبانيا، في حصيلة أكدت السلطات أنها قابلة للارتفاع مع تواصل البحث عن جثث.

ونشرت خدمة الإطفاء والطوارئ صورًا ومقاطع “فيديو” توضح الجهود المبذولة لإخماد الحريق.

وأشارت إلى أن “الإطفائيين ما زالوا يواصلون العمل في مكان الحادث ولا يستبعد العثور على ضحايا إضافيين”.

كما نشرت شرطة المدينة صورًا توضح حضورها في المنطقة المتضررة، مع كلمات التعازي لعائلات الضحايا وأصدقائهم.

وأظهرت مقاطع الـ”فيديو” الحريق المنبثق من داخل المبنى وهو ينتشر في جميع أرجائه.

وعلق ناشر أحد تلك المقاطع قائلًا: “لقد مررنا بلحظات من الذعر الشديد الليلة في مسرح ديسكوتيكا، عندما بدأ كل شيء يحترق لأسباب غير معروفة”.

وبحسب المعلومات الأولى التي قدمتها السلطات، اندلع الحريق في الطابق الأول من الملهى الليلي.

وتابعت “الأولوية لتحديد مكان الجثث في المبنى ولا توجد أي فرضية مرجحة في الوقت الحالي للأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق”.

وأوضح رئيس البلدية أن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة 6 صباحًا في الملهى الليلي الواقع في منطقة أتالايا في مرسية كان “شديدًا جدًا في الداخل”.

وأضاف أنهم تمكنوا من إخماد الحريق في غضون ساعة، لكن “لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها” من تحت الأنقاض، وهي مهمة معقدة نظرًا “لخطر الانهيار”.

وأعلن عمدة المدينة خوسيه باليستا، حالة الحداد في مدينة مرسية لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.

وأضاف قائلًا عبر حسابه الرسمي: “الدعم والتشجيع للعائلة والأصدقاء في هذه الأوقات الصعبة”، مؤكدًا صعوبة الحادث، وأكد مواصلة خدمات الطوارئ عملها في المنطقة.

وبحسب السلطات، شاركت في إخماد الحريق 12 سيارة طوارئ و40 إطفائيًا، بالإضافة إلى حوالي 20 شرطيًا.

وفي عام 1990، قضى 43 شخصًا بحريق في ملهى ليلي في سرقسطة بمنطقة أراغون شمال شرق البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل