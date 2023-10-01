دول عربية وغربية تدين هجوم أنقرة في تركيا

أعربت دول عربية وغربية عدة عن إدانتها الهجوم الذي نفذه مسلحان على مقر لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها تدين الهجوم، وتعرب عن تضامنها الكامل مع تركيا.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، وأكدت “رفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة pic.twitter.com/JsG32wtDtp — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 1, 2023

من جانبها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم، وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبًا، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

بيان| قطر تدين بشدة الهجوم على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/dw2T25tgXs — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 1, 2023

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التفجير، وأكدت في بيان صحفي “وقوف دولة فلسطين مع الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرة تركيا رئيسًا وحكومة وشعبًا على مواجهته والانتصار عليه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى”.

الخارجية والمغتربين// تدين الهجوم الارهابي في العاصمة #التركية انقرة 🇹🇷 🇵🇸 The Ministry of Foreign Affairs and expatriates // condemns the terrorist attack in the #Turkish capital, Ankara 🇹🇷 🇵🇸@MFATurkiye pic.twitter.com/C46ASFzsZz — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 1, 2023

وأكد الأردن تضامنه مع تركيا، و”رفضه واستنكاره التام لأشكال العنف والإرهاب كافة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، اليوم في العاصمة التركية #أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة. pic.twitter.com/yJFVs92JfP — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 1, 2023

وعبَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن إدانة الاتحاد للهجوم، معربًا عن “تضامنه مع تركيا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى”.

The EU condemns the terrorist attack on the Turkish Ministry of Interior in Ankara, wounding several policemen. We express solidarity with Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

وأوصت السفارة الفرنسية في تركيا مواطنيها بتجنب منطقة قزلاي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

‼️ Une attaque est survenue ce matin aux abords du Ministère de l'Intérieur à #Ankara. Il est recommandé d'éviter le quartier de #Kızılay. L'Ambassade de #France souhaite un prompt rétablissement aux bléssés.

Geçmiş olsun #Türkiye — La France en Turquie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceenTurquie) October 1, 2023

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة اثنين من أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة نتيجة إطلاق نار وقع صباح اليوم أمام مبنى وزارة الداخلية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن يرلي قايا قوله، إن “إرهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام”.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد المهاجمَين فجَّر نفسه، بينما تم “تحييد” الآخر.

ويُعَد هذا التفجير الأول في أنقرة منذ عام 2016، وجاء في اليوم الذي تبدأ فيه دورة جديدة للبرلمان.

وكان آخر تفجير شهدته تركيا قبل نحو عام، وأودى بحياة 6 أشخاص، كما أصيب فيه 81 في شارع الاستقلال الشهير بوسط إسطنبول. واتهمت تركيا مسلحين أكرادًا بالمسؤولية عن التفجير.