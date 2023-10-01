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دول عربية وغربية تدين هجوم أنقرة في تركيا

يُعَد هذا التفجير الأول في أنقرة منذ عام 2016، وجاء في اليوم الذي تبدأ فيه دورة جديدة للبرلمان (رويترز)
1/10/2023

أعربت دول عربية وغربية عدة عن إدانتها الهجوم الذي نفذه مسلحان على مقر لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها تدين الهجوم، وتعرب عن تضامنها الكامل مع تركيا.

 

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، وأكدت “رفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله”.

 

من جانبها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم، وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبًا، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التفجير، وأكدت في بيان صحفي “وقوف دولة فلسطين مع الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرة تركيا رئيسًا وحكومة وشعبًا على مواجهته والانتصار عليه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى”.

 

وأكد الأردن تضامنه مع تركيا، و”رفضه واستنكاره التام لأشكال العنف والإرهاب كافة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وعبَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن إدانة الاتحاد للهجوم، معربًا عن “تضامنه مع تركيا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى”.

وأوصت السفارة الفرنسية في تركيا مواطنيها بتجنب منطقة قزلاي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة اثنين من أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة نتيجة إطلاق نار وقع صباح اليوم أمام مبنى وزارة الداخلية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن يرلي قايا قوله، إن “إرهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام”.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد المهاجمَين فجَّر نفسه، بينما تم “تحييد” الآخر.

ويُعَد هذا التفجير الأول في أنقرة منذ عام 2016، وجاء في اليوم الذي تبدأ فيه دورة جديدة للبرلمان.

وكان آخر تفجير شهدته تركيا قبل نحو عام، وأودى بحياة 6 أشخاص، كما أصيب فيه 81 في شارع الاستقلال الشهير بوسط إسطنبول. واتهمت تركيا مسلحين أكرادًا بالمسؤولية عن التفجير.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل