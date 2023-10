دول عربية وغربية تدين هجوم أنقرة في تركيا

أعربت دول عربية وغربية عدة عن إدانتها الهجوم الذي نفذه مسلحان على مقر لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها تدين الهجوم، وتعرب عن تضامنها الكامل مع تركيا.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، وأكدت “رفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله”.

من جانبها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم، وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبًا، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التفجير، وأكدت في بيان صحفي “وقوف دولة فلسطين مع الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرة تركيا رئيسًا وحكومة وشعبًا على مواجهته والانتصار عليه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى”.

The Ministry of Foreign Affairs and expatriates // condemns the terrorist attack in the #Turkish capital, Ankara 🇹🇷 🇵🇸 @MFATurkiye pic.twitter.com/C46ASFzsZz

وأكد الأردن تضامنه مع تركيا، و”رفضه واستنكاره التام لأشكال العنف والإرهاب كافة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وعبَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن إدانة الاتحاد للهجوم، معربًا عن “تضامنه مع تركيا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى”.

The EU condemns the terrorist attack on the Turkish Ministry of Interior in Ankara, wounding several policemen.

We express solidarity with Türkiye and wish a speedy recovery to the injured.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023