سكان نيويورك غاضبون وحاكمة الولاية تؤكد “الأمطار الغزيرة في المدينة هي الوضع الطبيعي الجديد”

قالت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، السبت، إن الأمطار الغزيرة هي تبعات لتغير المناخ، ومن المرجَّح أن تُمثل “الوضع الطبيعي الجديد”، في حين شعر سكان المدينة بالغضب لعدم تحذيرهم من الأمطار قبل سقوطها.

جاء ذلك بعد أسبوع شهد أمطارًا شبه مستمرة أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة نيويورك، الجمعة، وطلب المسؤولون من بعض سكان المدينة تجنب الخروج إلا في حالة الفرار من منطقة غمرتها الفيضانات.

وأردفت حاكمة نيويورك في كلمة “بالطبع نعلم أن هذا ناجم عن تغير المناخ. هذا للأسف ما يجب أن نتوقع أن يكون الوضع الطبيعي الجديد”، محذرة من حدوث فيضانات “مهددة للحياة”، وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ أيلاند وهدسون فالي.

وأثنت كاثي على استجابة السلطات، وقالت إنه لم ترد تقارير بوقوع وفيات على الرغم من غزارة الأمطار. وأضافت أن حالة الطوارئ التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات “ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة”.

Relentless torrential rain inundated parts of New Jersey and New York City, with flooded roadways that stranded drivers and poured into public transportation.

More than half a foot of rain fell in some areas. https://t.co/2oz7NchiOn pic.twitter.com/Tm6Lcy2ucv

— ABC News (@ABC) September 29, 2023