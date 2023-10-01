فرنسا.. حملة لمواجهة انتشار “بق الفراش” بعد استياء المواطنين والسياح (فيديو)

أطلقت فرنسا حملة لمواجهة انتشار حشرات “بق الفراش”، التي ظهرت في صور بالأماكن العامة ومقاعد المترو والقطارات، وسط تخوفات المواطنين من زيادة انتشارها مع الإصابة بقرصاتها، بينما عبَّر سياح عن امتعاضهم من انتشار الحشرة التي شاركوا صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مواطنة فرنسية “اضطررت إلى ركوب القطار وكنت مترددة بشأن ذلك، خوفًا من أن أجد حشرات بق الفراش، لكني أعلم أن الحشرة قد توجد في أي مكان مثل مقاعد السينما، فقط قمت بالتدقيق والانتباه قبل جلوسي على المقعد”.

Lundi 25 septembre, dans @Eurostar, train Londres-Paris 6h00 du matin. pic.twitter.com/bUaYx32mb3 — Niagale Bagayoko (@NiagaleBagayoko) September 29, 2023

وأعلنت وزارة البيئة والطاقة الفرنسية عن حملة للتوعية ببق الفراش ونصائح للتخلص من الحشرة.

#Punaises de lit | Dans les transports, en voyage ou même chez-soi, nous pouvons tous être confrontés aux punaises de lit 🐜 Pour éviter d’en attraper et pour s’en débarrasser, retrouvez tous nos conseils ici 👉 https://t.co/pW0nunZsvH pic.twitter.com/dJNDfngcJE — Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) September 30, 2023

وأرجعت الحكومة سبب انتشار الحشرة إلى السفر الدولي، وتطور المقاومة للمبيدات الحشرية. ودعت إلى اتخاذ تدابير صارمة إذا ما انتشرت الحشرة في المنزل، للحد من انتشارها حتى القضاء عليها، مؤكدة ضرورة اكتشاف طرق لتقليل خطر الإصابة والتعرف على وجود بق الفراش والتخلص منه في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، كتب وزير النقل الفرنسي في تدوينة على منصة إكس “سأجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل، لتقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين، للاطمئنان والحماية”.