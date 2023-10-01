قيادي بجبهة الخلاص: سأقاضي الرئيس قيس سعيّد بتهمة اختطاف ابني ورفاقه (فيديو)

قال القيادي بجبهة الخلاص الوطني عز الدين الحزقي إنه سيرفع قضية ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية وزارة العدل بتهمة “الاختطاف القسري الذي مورس بحق ابنه جوهر بن مبارك ورفاقه”.

وأضاف الحزقي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، السبت، أن “الأمر يتعلق بجريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، وهذه العينة من الجرائم السياسية لا تسقط بالتقادم”.

ورأى القيادي في جبهة الخلاص أن القضايا التي يتابَع فيها ابنه ورفاقه الذين هم قيد الاعتقال منذ 7 أشهر “مفبركة”، وقال “من الغريب أن يتم رفض الاستماع للسفراء الأجانب الذين وردت أسماؤهم في محاضر الادعاء، ومع ذلك يتم الاحتفاظ بالمتهمين رهن الاعتقال”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس إن السلطات أحالت المحاميتين عضوتي الهيئة إسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق إلى التحقيق.

ووصفت الهيئة إحالة المحاميتين إلى التحقيق بالتعسف، كما نددت بما سمّته الإحالات التي تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إنه تم إحالة المحاميتين إلى قاضي التحقيق “من أجل تداول كل منهما وقائع قضية التآمر على أمن الدولة إعلاميًّا، ونسبَ أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي”.





يُذكر أن جبهة الخلاص الوطني في تونس نظمت وقفة تضامنية مع المحاميتين عضوتي هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إسلام حمزة ودليلة مصدّق بعد إحالتهما إلى قاضي التحقيق.

وطالبت الجبهة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في تونس، لا سيما بعد دخول عدد منهم في إضراب عن الطعام، على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك.